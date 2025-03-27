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Yandex DataSphere


27.03.2025 «Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360» 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
02.11.2024 В ТИСБИ искусственный интеллект помогает студентам выбрать лучшую тему выпускной работы 1
17.09.2024 В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны 1
19.08.2024 Новая нейросеть «Яндекса», НМИЦ Кулакова и фонда «Спина бифида» поможет врачам выявлять редкую патологию на ранних сроках беременности 1
28.03.2024 «Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT 3
21.02.2024 Нейросеть «Яндекса» поможет прогнозировать распространение вулканического пепла 1
15.02.2024 Компания «Синимекс» стала партнером Yandex Cloud 2
23.10.2023 Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей 1
27.09.2023 Yandex Cloud подводит итоги закрытого тестирования YandexGPT среди 800 компаний 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
23.05.2023 Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere 3
20.04.2023 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо 1
06.04.2023 Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ 3
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ 1
08.12.2022 Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником 3
08.09.2022 «Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
28.04.2022 CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud 1
18.11.2021 В Yandex.Cloud стали доступны графические ускорители Nvidia A100 80 ГБ 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 2
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 2
29.12.2020 Олег Коверзнев, Yandex.Cloud -

Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам

 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 3
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
26.04.2017 RBtechnologies завершила этап автоматизации системы обязательной отчетности в «Юникредит Банке» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 40

Yandex DataSphere и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7527 23
Google LLC 11878 4
Nvidia Corp 3530 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 3
Intel Corporation 12245 2
GitHub 847 2
Microsoft Corporation 24731 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 2
Seagate Technology 742 1
Oracle Corporation 6735 1
Weka 3 1
Mindbox - Майндбокс 23 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Fujitsu 2043 1
eHouse 68 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Apple Inc 12192 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
IBM - International Business Machines Corp 9457 1
SAP SE 5305 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
SAS Institute 980 1
Cloudera 58 1
Rubbles - Раблз 33 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
RB technologies - RBtechnologies - РБ текнолоджи - RB Data Group 4 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 177 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Yandex B2B Tech 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 2
Альфа-Банк 1785 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Почта России ПАО 2133 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Airbnb 91 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
Яндекс Музей 5 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Спина Бифида 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 51 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3811 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2714 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6361 6
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 876 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 939 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 5
Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2182 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1606 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5430 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3221 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20978 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 3
Data monetization - Монетизация данных 1663 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 3
DevOps - Development и Operations 909 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 634 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4372 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7211 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3617 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 489 19
Yandex DataLens 41 7
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 649 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 3
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 3
Docker - Платформа распределённых приложений 345 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 426 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 219 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 166 2
Google TensorFlow 90 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 27 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 2
Yandex Database - YDB 26 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Google - Vertex AI 3 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Linux OS 10106 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Apache Hadoop 436 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Yandex IoT Core 7 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 62 1
Яндекс.Плюс 197 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 110 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 44 1
Яндекс.Едадил 21 1
Google Data Studio 7 1
Яндекс.Коллекции 2 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 82 1
Яндекс.Практикум 57 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Лемякина Анна 11 6
Башкеев Алексей 17 5
Галушкин Олег 182 2
Худавердян Тигран 91 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Lafoucriere Jacques-Charles - Лафукриер Жак-Шарль 1 1
Samadder Debasmita - Самаддер Дебасмита 1 1
Grider Gary - Грайдер Гэри 1 1
McAffer Jeff - Макаффер Джефф 1 1
Shailesh Manjrekar - Шайлеш Манжрекар 1 1
Лещинский Ян 4 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
Власов Максим 20 1
Тимофеев Максим 4 1
Голубев Павел 5 1
Цветкова Анастасия 1 1
Малевич Казимир 8 1
Плешков Павел 4 1
Могильников Алексей 3 1
Ветров Дмитрий 8 1
Красочкин Сергей 1 1
Маликов Денис 4 1
Коверзнев Олег 3 1
Черников Александр 22 1
McNully Peyton - Макнулли Пейтон 1 1
Лебедев Александр 29 1
Лебедев Сергей 48 1
Аниканова Мария 15 1
Атрепьев Григорий 28 1
Антропова Светлана 1 1
Инюшкина Инна 1 1
Жаров Максим 2 1
Чугунова Лилияна 1 1
Федорова Ольга 4 1
Стятюгин Роман 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 12
Россия - СФО - Иркутская область 1129 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 55 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Франция - Французская Республика 7877 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Мировой океан - World Ocean 510 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1310 1
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 950 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 35 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4045 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 3
Зоология - наука о животных 2664 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5152 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11050 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 676 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 2
Образование в России 2247 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6239 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1633 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5949 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 1
Английский язык 6695 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
Аренда 2454 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2709 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
Forbes - Форбс 841 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 84 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 99 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1095 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 61 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 1
ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 2
Yandex Scale 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153