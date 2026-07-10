M1Cloud: Данные определяют выбор облака в 2026 г., а не наоборот

В 2026 г. все чаще решающим фактором при выборе облачного провайдера становится не только вычислительные мощности, SLA и ценовые модели, но места хранения данных. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что бизнес при выборе облака все чаще опирается на принципы Data Gravity (гравитации данных): чем больше данных накоплено в определенной точке, тем сильнее она притягивает к себе приложения, сервисы и аналитику, и тем дороже обходится перемещение этих данных в другое место. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Данных становится слишком много, чтобы их перемещать

По данным IDC Global DataSphere, глобальный объем создаваемых данных достиг около 181 зеттабайта в 2025 г. и утроится к 2029 г. Корпоративные данные растут еще быстрее: согласно исследованию Digital Realty Data Gravity Index 2.0, объем генерируемых предприятиями данных достиг 1,2 млн эксабайт в 2025 г., причем они будут сосредоточены в крупных городах с развитой ЦОД-инфраструктурой. Для российского рынка это означает, что московский и петербургский кластеры ЦОД концентрируют подавляющую часть корпоративных данных страны, и эта концентрация будет только усиливаться.

Когда компания накапливает десятки и сотни терабайт в одном облаке – CRM-данные, логи транзакций, обучающие датасеты для ИИ-моделей, архивы документов – перенос этого массива в другое облако становится не только технической задачей, но и экономической. Физическая передача петабайта данных по каналу 10 Гбит/с занимает около девяти суток непрерывной работы – без учета верификации, перенастройки приложений и возможного простоя бизнес-процессов.

Экономика миграции

По данным Gartner, расходы на вывод данных из облака (egress fees) составляют от 10% до 15% совокупного облачного бюджета компании. Это объективная реальность цифровой экономики. Ответственные провайдеры выстраивать архитектуру, при которой заказчик получает максимум ценности именно там, где лежат его данные.

Зрелый подход к управлению Data Gravity предполагает не складирование всех данных в единое хранилище, а осознанное распределение по специализированным кластерам. Горячие данные – транзакции, аналитика в реальном времени, инференс ИИ-моделей – требуют низкой латентности и размещаются на высокопроизводительных кластерах вблизи вычислительных мощностей. Теплые данные – исторические выборки, датасеты для периодического дообучения моделей – хранятся на более экономичных кластерах с балансом между скоростью доступа и стоимостью. Холодные данные – архивы, бэкапы, регуляторные копии – размещаются в хранилищах с минимальной стоимостью за гигабайт.

Такая архитектура решает сразу несколько задач. Во-первых, она оптимизирует затраты: нет смысла хранить архив за пять лет на том же оборудовании, что и, например, данные для real-time fraud detection (обнаружения мошенничества в реальном времени). Во-вторых, она минимизирует внутренний трафик: приложения работают рядом с теми данными, которые им нужны, без необходимости перекачивать массивы между площадками. В-третьих, она упрощает комплаенс: персональные данные можно физически изолировать в отдельном сегменте с усиленным контролем доступа, не затрагивая остальную инфраструктуру.

Data Gravity и ИИ

Особенно остро эффект Data Gravity проявляется в проектах с искусственным интеллектом. Обучение и дообучение моделей требует доступа к огромным массивам данных – и перемещать эти массивы к модели экономически бессмысленно. Логика меняется: не данные перемещаются к вычислениям, а вычисления разворачиваются там, где лежат данные. Провайдер разворачивает GPU-кластеры в непосредственной близости от хранилищ данных, обеспечивая высокоскоростную внутреннюю связность.

Компания, которая хранит у провайдера свои корпоративные данные, получает естественное преимущество при запуске ИИ-проектов: данные уже на месте, латентность минимальна, egress-расходы отсутствуют. Это создает эффект платформенной экосистемы, где каждый новый сервис – будь то ML-пайплайн, аналитическая витрина или система мониторинга – органично встраивается в существующую инфраструктуру.

Стратегия: от хранения к партнерству

Data Gravity меняет саму природу отношений между заказчиком и провайдером. Если раньше облако воспринималось как утилита – арендовал, использовал, при необходимости сменил – то сегодня провайдер, хранящий критические данные бизнеса, становится стратегическим партнером. Соответственно, провайдер должен обеспечивать сохранность и доступность данных, а также возможность наращивать вокруг них новые сервисы без миграции.

Для российского рынка эффект Data Gravity будет усиливаться с каждым годом. Компании, которые сегодня осознанно выбирают провайдера по архитектуре хранения, внутренней связности, возможности масштабирования без перемещения – получат долгосрочное преимущество. Потому что в мире, где данных становится экспоненциально больше, выигрывает тот, кто умеет извлекать из них ценность на месте.