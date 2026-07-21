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В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

Сотрудники российского разработчика СУБД Postgres Pro — Postgres Professional сообщили CNews о готовящихся сокращениях, масштаб которых может достичь 30% штата. Конкретные условия увольнений пока неизвестны. Однако обещают компенсации и помощь с трудоустройством.

Оптимизация штата

Как стало известно CNews, разработчик СУБД Postgres Pro готовится к сокращению персонала. Объявление о грядущих изменениях сделал новый генеральный директор на встрече с сотрудниками в четверг, 16 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили два сотрудника компании и подтвердили в пресс-службе Postgres Professional .

По данным источников, речь может идти о сокращении до 30% сотрудников компании. По состоянию на конец декабря 2025 г. общая численность сотрудников Postgres Professional составила 538 человек, тогда как годом ранее штат насчитывал 386 человек.

«Говорят, что сократить могут до 30% штата», — рассказал CNews один из сотрудников. По его данным, руководителям уже разослали списки на количество людей в командах, которых нужно уволить. Конкретные условия увольнений пока неизвестны.

По словам сотрудников, сокращения «затронут всех», включая разработчиков и менеджеров.

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Postgres Professional
В Postgres Professional готовятся массовые сокращения

По словам второго сотрудника, руководство объясняет сокращения падением финансовых показателей и отраслевым кризисом.

Позиция компании

Представители Postgres Professional подтвердили CNews грядущие сокращения.

«Рыночная конъюнктура меняет условия для бизнеса. Мы видим эти изменения и адаптируемся, — отметили представители компании. — Postgres Professional приводит структуру компании к новой модели эффективности: мы концентрируем ресурсы на ключевых продуктовых направлениях, формировании экосистемы и реструктурируем штат. В рамках реструктуризации будут пересмотрены отдельные роли, часть сотрудников покинет компанию».

В компании заверили, что каждому из них будут предложены компенсации, рекомендательные письма и помощь с трудоустройством. При этом представители Postgres Professional не смогли назвать долю сотрудников, с которыми они планируют расстаться. «она будет определена по итогам перераспределения функций внутри команд, а также индивидуальных встреч», добавили там.

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«Новая организационная модель призвана повысить эффективность и устойчивость бизнеса, поддержать развитие продуктов», - заключили представители компании.

Смена руководства и финрезы

В июле 2026 г. генеральным директором Postgres Professional был назначен Артем Галонский, ранее занимавший должность директора по продуктам (CPO). На этом посту он сменил Ивана Панченко, который руководил компанией с осени 2025 года. Кадровая перестановка связана с переходом компании к экосистемной модели развития.

Выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,74 млрд до 6,93 млрд руб.

Подробнее про компанию

Postgres Professional — по заявлению самой компании, крупнейший российский разработчик СУБД и других продуктов для работы с данными. Организация создана в 2015 г. ведущими российскими разработчиками. Ключевой продукт компании — линейка СУБД Postgres Pro, адаптированная под высокие нагрузки, требования информационной безопасности и корпоративные стандарты.

В нее входит усовершенствованная СУБД Postgres Pro Standard на базе актуальных версий PostgreSQL, оптимизированная для работы с «1С:Предприятие» и включающая собственные утилиты резервного копирования.

Другие сокращения на рынке

«Постгрес Профессиональный» не единственная российская ИТ-компания, которая объявляет о сокращениях. В конце марта 2026 года гендиректор «МойОфис» (где «Лаборатория Касперского» является основным акционером с долей более 60%) разослал сотрудникам письмо о масштабном сокращении кадрового состава. Причиной названы «серьезные финансовые трудности» компании.

ИТ-холдинг «Софтлайн» сократил 800 сотрудников (7,2% штата) в период с III квартала 2025 года по I квартал 2026 года. Компания объяснила оптимизацию стратегическим отказом от отдельных направлений, а также масштабным внедрением искусственного интеллекта и роботизацией внутренних процессов для повышения общей эффективности бизнеса.

Кристина Холупова

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