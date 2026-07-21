Для российских бюджетников построят единый госсервис выдачи зарплат

Правительство России поставило цель создать единый технологический сервис для начисления зарплат работникам всей бюджетной сферы на базе системы «Электронный бюджет» к 2030 г. Новая цель поставлена в «Стратегическом направлении», которое утвердил Михаил Мишустин. Нововведение позволит избежать сложного передела рынка ИТ-систем, который планировался ранее для усиления контроля за бюджетными тратами, но в то же время сделает финансовые потоки в карманы бюджетников более контролируемыми, считают эксперты. Например, власти смогут пресекать финансовые аномалии и «мертвые души» в режиме реального времени.

Новая стратегия

Правительство России утвердило новый подход к цифровизации расчетов с работниками всей бюджетной сферы. Для федеральных, региональных и муниципальных учреждений хотят создать единый технологический сервис начисления заработной платы на базе системы «Электронный бюджет».

Новые планы заложены в обновленное «Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления». Документ был одобрен распоряжением от 9 июля 2026 г. № 1779-р за подписью премьера Михаила Мишустина. Одновременно была признана недействующей прежняя версия документа (распоряжение № 637-р от 2024 г.).

Пункт о создании нового технологического сервиса вводится впервые. В предыдущей редакции стратегии заявлялась более амбициозная цель: к 2030 г. 100% органов власти, государственных и муниципальных учреждений должны были полностью перейти на начисление заработной платы внутри системы «Электронный бюджет».

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика Бюджетники России будут получать выплаты из "одного окна"

Теперь вместо административного перевода всех учреждений в единую систему с полным отказом от локальных программ, Кабмин делает акцент на создание самого решения для начисления. Новая цель, закрепленная в «Стратегическом направлении», теперь сформулирована так: обеспечить предоставление технологических сервисов в системе "Электронный бюджет" для организаций бюджетной сферы федерального, регионального и муниципального уровней в части исполнения полномочий по начислению заработной платы.

При этом, согласно обозначенным индикаторам, на всю страну к 2030 г. будет создан ровно один единый технологический сервис централизованного расчета зарплат, который объединит зарплатные выплаты для бюджетников всех трех уровней власти.

Что за сервис

Власти не раскрыли, о каком именно технологическом сервисе идет речь и создан ли он уже. В Минцифры, которое отвечает за исполнение «Стратегического направления», CNews заявили, что данный показатель был предложен для добавления в стратегическое направление Министерством финансов России. В Федеральном казначействе, которое руководит бюджетными процессами при Минфине, не ответили на запрос на момент публикации материала.

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина увязала появление новой цели, внесенной в «Стратегическое направление», с тем, что Минцифры России разрабатывает систему кадрового учета и расчетов зарплаты на базе платформы «ГосТех». Проект координирует Федеральное казначейство, его планируется завершить до 2030 г.

По словам Сорокиной, согласно данному проекту, зарплаты будут начисляться автоматически: данные об отработанном времени поступят из систем электронного документооборота и контроля доступа, исключая ручной ввод. Выплаты станут унифицированными благодаря федеральным скриптам, учитывающим коэффициенты и НДФЛ. Сумма будет передаваться в ГИС «Электронный бюджет» для мгновенных выплат, а сотрудники смогут видеть детали расчета, включая условия труда и стаж, через личный кабинет на «Госуслугах». Также планируется тестирование выплат в цифровых рублях.

«Новая модель объединяет изолированные локальные базы данных в единое федеральное облако, изменяя архитектуру управления и переходя от реактивного к превентивному контролю. Это позволяет предотвращать платежи, нарушающие лимиты или правила налогообложения, вместо их обнаружения спустя год-полтора, как это происходит сейчас. Формирование сводной отчетности по зарплате ускорится с нескольких недель до нескольких минут», — заключила эксперт.

Что изменится в зарплатах

Речь идет о смягчении политики государства в отношении бюджетников и начисления им зарплат, считают эксперты. Если бы предыдущее требование о переводе 100% госструктур на работу с «Электронным бюджетом» было выполнено, то это могло привести к срыву перечисления выплат из-за трудоемкости исполнения.

«При этом сохранившийся целевой переход со созданием единого сервиса позволяет выравнивать практику: подключать готовые регионы, дорабатывать отстающих, тестировать ИИ‑модули на ограниченных выборках, не рискуя одномоментно сорвать зарплатные выплаты, что повышает как политическую, так и технологическую устойчивость стратегии», — считает управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко.

Но в любом случае контроль над зарплатами усилится.

«Сложнее провести "левые" премии, удерживать "мертвые души" и манипулировать стимулирующими выплатами, так как система будет автоматически выявлять аномалии по ФОТ и численности, а любые нестандартные начисления окажутся в поле внимания казначейства и контрольных органов», — заявил эксперт.

Сложности с контролем за расходами сегодня есть, и связаны они в основном с тем, что данные хранятся в разных системах, поступают с задержкой и часть сведений вводится вручную, считает партнер «АНП Зенит» Рамис Абянов.

По его словам, сопоставлять кадровые, расчетные и казначейские данные трудоемко; единый сервис такую сверку облегчит и позволит быстрее замечать несоответствия. Но эксперт отметил, что не надо ждать от единого сервиса слишком многого.

«Система проверяет, соответствуют ли данные правилам, но не оценивает обоснованность управленческого решения — если премия оформлена приказом в пределах фонда оплаты труда, расчёт пройдёт, а фиктивный работник при наличии трудового договора, приказа и табеля для неё неотличим от реального. Меняется другое: такие схемы труднее удерживать незаметными, потому что данные лежат в одном контуре и сопоставимы между собой», — констатировал Рамис Абянов.

Что изменится для рынка ПО

С введением нового ориентира бюджетным структурам не придется отказываться от уже установленного ПО. Основным вызовом станет перестройка для обеспечения обмена данными.

«Программные продукты, например, такие, как "1С", будут перестраиваться для обеспечения бесшовного обмена данными с системой "Электронный бюджет" через API», — пояснила CNews руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева.

При этом для перевода всех зарплат на один сервис потребуется последовательная миграция без риска задержек выплат, добавил директор по отраслевым решениям HRTech «К2Тех» Игорь Соколов.

Наиболее сложной частью проекта эксперт считает не собственно расчет зарплаты, а унификацию процессов в огромном числе организаций с разной кадровой структурой, региональными выплатами, отраслевыми особенностями и исторически накопленными данными. Потребуются единые правила обмена, управление доступом и персональными данными, высокая отказоустойчивость.

По словам Сорокиной, новая конфигурация, утвержденная в 2026 г., эффективнее предыдущей благодаря переходу от директивного управления к сервисной инфраструктуре. Старая модель требовала перевода всех учреждений на систему «Электронный бюджет», что приводило к формальному подходу и сопротивлению регионов с низким уровнем цифровизации. Новая версия предлагает федеральное облако в виде услуги с поэтапным подключением регионов через пилотные проекты.

«Внедрение единых федеральных алгоритмов исключает нецелевые расходы на этапе формирования. Манипуляции с зарплатами и штатом становятся невозможными благодаря унифицированным скриптам для расчета районных коэффициентов, северных надбавок и премий», — рассказала Сорокина.

«Использование разнообразных версий ПО создает уязвимости. Отсутствие единого центра управления делает учреждения уязвимыми для кибератак. Данные о приеме и переводе сотрудников вводятся в одну систему, а табель учета и расчет зарплаты — в другую. В результате возникают ошибки и двойные выплаты. В итоге государство тратит ресурсы на поддержание дублирующих ИТ-систем вместо создания единой платформы», — считает Сорокина.

По версии партнера ЮК «Правый берег» Антона Никулина, правительство России пришло к выводу, что эффективнее создать единый расчетный контур через обязанность использовать модуль сбора данных (МСД ПУиО) в 100% случаев, к которому существующие информационные системы смогут подключаться через стандартизированные интерфейсы, чем полностью заменять уже работающие решения.

«Это позволит сохранить инвестиции регионов и учреждений в действующее программное обеспечение, одновременно унифицировав один из наиболее чувствительных процессов — начисление заработной платы. Для рынка бухгалтерского ПО это означает не столько вытеснение существующих продуктов, сколько необходимость адаптации их архитектуры для взаимодействия с федеральным сервисом через API и соблюдения единых форматов обмена данными», — заявил Антон Никулин.

Рынок бухгалтерского ПО в России для бюджетных организаций в основном представлен компанией «1С» («1С: Бухгалтерия государственного учреждения» (БГУ) и «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» (ЗКГУ)), говорит ИТ-Директор «ГБИГ Холдингс» Владимир Акимов.

Снятие требования о 100% замене ПО вызвано сложностью процесса внедрения новой учетной системы. «Сейчас внедрение БГУ и ЗКГУ проводится представителями "1С:Франчайзи", штат которых насчитывает десятки тысяч сотрудников по всей стране. Проекты внедрения учетных систем "внутренними силами" бюджетных организаций нереальны, а значит, поставщик нового решения должен будет вести его внедрение (схожий процесс можно было наблюдать при внедрении централизованных систем в медицине)», — подвел итог эксперт.