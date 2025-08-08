Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180114
ИКТ 13999
Организации 10877
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25993
Персоны 77544
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2683
Мероприятия 863

Васильева Анна


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Исследование Flowwow: большинство ИТ-специалистов не опасаются, что нейросети заменят их работу 1
09.10.2024 Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union» 1
26.04.2024 Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций 1
06.09.2023 В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы 1
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP 1
04.03.2011 Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web 1
30.05.2008 «Россельхозбанк» подключил к CompanyMedia филиал в Белгороде 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Васильева Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10437 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 101 1
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 5 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
Comindware - Колловэар 164 1
Ростелеком 10068 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 111 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3270 1
Газпром ЦПС 31 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 507 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 2
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Роснефть АЗС-заправки 5 1
BP - British Petroleum 182 1
Газпром ПАО 1380 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 34 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 34 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6156 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2072 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 758 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13017 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21588 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10947 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16650 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8836 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6169 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12724 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13227 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4985 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7583 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8542 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7606 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1223 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1032 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16483 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 285 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5484 1
Контрастность 2905 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13095 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3366 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12048 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1383 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22216 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1416 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12572 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2329 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5028 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15975 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1461 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3264 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 318 2
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 159 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
Новые облачные технологии - МойОфис 834 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 74 1
Короткин Кирилл 1 1
Серый Дмитрий 18 1
Петрова Екатерина 20 1
Мин Александра 9 1
Савинова София 1 1
Моргунова Наталья 1 1
Золотых Юрий 1 1
Шамсутдинова Резеда 1 1
Простоквашин Игорь 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 3
Россия - РФ - Российская федерация 151772 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 309 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7864 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 669 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 592 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18111 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2852 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6345 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 610 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14469 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3065 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8803 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 193 1
Аренда 2525 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2602 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6041 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376817, в очереди разбора - 745730.
Создано именных указателей - 180114.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще