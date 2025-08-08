Исследование Flowwow: большинство ИТ-специалистов не опасаются, что нейросети заменят их работу

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow совместно с аналитическим агентством А2:Research провел опрос среди 1214 ИТ-специалистов, чтобы выяснить, как часто они применяют искусственный интеллект в работе и опасаются ли, что технологии могут их заменить. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

По данным исследования, лишь 40,7% сотрудников обращаются к искусственному интеллекту, а 13,6% собираются его внедрять для решения профессиональных задач. Среди опрошенных 38% формируют запросы ежедневно, еще 33% делают это несколько раз в неделю. Иногда прибегают к возможностям ИИ 27% респондентов, тогда как 1,8% делают это крайне редко и только для простых задач. Почти половина ИТ-специалистов (45%) вовсе не применяет нейросети в своей деятельности. И главными причинами для этого стали: сложность составления запросов (36%), недостаточное развитие ИИ для решения рабочих задач (29,7%) и проблемы с доступностью (29,6%). 20% сотрудников опасаются, что такие инструменты усложнят их работу, а 9% не хотят разбираться в тонкостях их использования.

«Открытое и грамотное использование искусственного интеллекта полезнее и безопаснее для сотрудника, чем его запрет. Умение правильно взаимодействовать с нейросетями становится личным вкладом специалистов, которое помогает достигать общих целей. Например, мы вместо запретов сделали акцент на обучении: организовали внутренние вебинары, где делимся опытом и лучшими практиками работы с ИИ. Это уже приносит результат — технологии активно внедряются в продуктовых, аналитических, маркетинговых и дизайн-командах, ускоряют рабочие процессы и помогают генерировать свежие идеи. При этом мы внимательно относимся к вопросам безопасности: внутренние данные остаются защищенными и не передаются внешним сервисам», — отметила Анна Васильева, руководитель направления по развитию клиентских продуктов Flowwow.

Среди тех, кто прибегает к помощи искусственного интеллекта для решения рабочих задач, всего 8% специалистов уровня Senior и выше. При этом Junior или Junior+ и Middle или Middle+ использует ИИ одинаково — в 45% случаях.

Наиболее распространенное применение нейросетей среди ИТ-специалистов — поиск и обработка информации, этим занимаются 63% участников опроса. Также ИИ часто используется для автоматизации процессов (51%), в качестве персонального помощника (42%), для анализа больших данных (31%), создания текстов и другого контента (28%), тестирования кода (20%) и его написания (3%). 8% респондентов прибегали к искусственному интеллекту во время прохождения технических собеседований. При этом 87% ИТ-специалистов не опасаются, что их профессия окажется под угрозой из-за развития ИИ.

По данным опроса, нейросети в основном положительно влияют на работу ИТ-специалистов. Почти половина респондентов (40%) считает, что ИИ позволяет им ускорять работу. Для 35% этот инструмент полезен в снижении количества ошибок, а 33% отмечают рост производительности. Кроме того, 21% участников исследования сообщил, что с помощью нейросетей им удается находить нестандартные решения, а также оптимизировать затраты (12%).

Во время опроса ИТ-специалисты выделили несколько значимых недостатков нейросетей. Среди них качество работы с разными языками (36%), устаревшие данные (32%), зависимость ответа от качества запроса (28%).