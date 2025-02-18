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Мертвые души



18.02.2025 ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет 1
29.08.2024 GigaChat возрождает второй том «Мертвых душ» 2
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 1
03.06.2022 UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ 1
22.02.2022 Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
29.12.2020 Кубан Ашымбеков, Discovery Studio: Блокчейн позволит провести в Кыргызстане по-настоящему честные выборы 1
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
08.10.2019 «Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей 1
05.12.2018 Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате 1
04.12.2018 Samsung и «Российский учебник» поддержат изучение русского языка и литературы 1
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте» 1
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» 1
12.09.2018 От чиновников Роскомнадзора требуют вернуть миллионы, растраченные на «мертвых душ» 1
27.07.2018 Чиновники Роскомнадзора с помощью «мертвых душ» растратили миллионы 1
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации 1
09.06.2017 «1С» нашла в «Почте России» множество «мертвых душ» 1
02.06.2017 Александр Гольцов -

Будут развиваться решения для создания максимального комфорта пассажиров

 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
22.06.2015 ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 1
02.07.2014 Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем 1
05.06.2014 Вышел Avanpost версии 4.0 1
30.05.2013 Посторонним вход воспрещен: как обезопасить корпоративные данные? 1
15.02.2013 До конца первого квартала в столице начнется пилотное внедрение мобильного решения для чиновников, работающих на выезде 1
09.08.2011 Скандал во Втором мединституте: взгляд с позиции документооборота 1
14.12.2009 Акции: Скандал с «молчунами» не повредил МТС 1
09.04.2009 Ипотечный агент из Калифорнии оформлял поддельные кредиты 1
11.02.2009 Опубликована программа РАН, посвященная 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя 1
23.10.2008 Как обеспечить глобальный ИТ-контроль? 1
01.04.2008 Суперкомпьютеры СНГ: мощность выросла в 3 раза 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1
27.08.2007 «Мамба» объявляет войну спаму 1
27.07.2007 МТС отказалась от лидерства на Украине 1
16.04.2007 МТС потерял 80 тыс. абонентов в Петербурге 1
11.01.2007 Президента выберет интернет 1
19.12.2006 «Дочка» МТС теряет рынок быстрее всех в мире 1
05.12.2006 Кто есть кто на российском рынке HRM 1
05.09.2006 Здоровая Россия: ИТ на службе врача 1
28.03.2005 Наследство "Сонета" дошло в "Скайлинк" усохшим 1
24.02.2005 Москва: на каждого абонента - полторы SIM-карты 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Мертвые души и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 155 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 3
InfoWatch - Инфовотч 1018 3
Oracle Corporation 6705 3
8262 2
Ростелеком 9741 2
МегаФон 8928 2
SAP SE 5282 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Информзащита 765 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 2
UMC - United Microelectronics Corporation 318 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 1
Samsung Electronics 10284 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
HP Inc. 5691 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Telegram Group 2019 1
БАРС Груп 546 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 148 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Сонет 169 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Астелит 134 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 2
Мосводоканал МГУП 67 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Почта России ПАО 2119 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Евросеть Техмаркет 80 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Семейный доктор 7 1
Евросеть 1405 1
Tesla Motors 398 1
Nike 186 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Русагропром 8 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 165 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Электронная Москва АО 28 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 433 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 63 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6279 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5040 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 9
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 5
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6184 3
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 3
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3939 3
Оцифровка - Digitization 4566 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 985 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 66 4
Google Android 14055 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
InfoWatch Vision 16 2
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 12 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Google Chrome - браузер 1567 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 104 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
SAP NetWeaver Single Sign-On 2 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 14 1
SAP Cryptographic Library - SAPCRYPTOLIB 1 1
Apple iOS 7840 1
Google Play - Google Store - Android Market 3303 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
БАРС.Alpha BI 39 1
C# - C Sharp - Язык программирования 330 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
Страна Читающая 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Workflow 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
Ампелонский Вадим 31 4
Весельчаков Александр 6 4
Звягинцева Анастасия 6 4
Едидин Борис 13 4
Седаков Сергей 2 2
Ермолаев Артем 378 2
Меламед Леонид 150 2
Вяткина Елена 1 1
Леви Гавриил 23 1
Большаков Артур 3 1
Белозеров Андрей 36 1
Леваков Андрей 5 1
Варев Александр 16 1
Емельченков Сергей 140 1
Горбатько Александр 105 1
Жаров Александр 175 1
Хрусталь Оксана 25 1
Малофеев Константин 115 1
Рябова Галина 25 1
Нуралиев Борис 290 1
Черненко Андрей 69 1
Ахмеров Тимур 87 1
Мошков Артем 14 1
Гольцов Александр 77 1
Исайкин Олег 10 1
Вешняков Александр 30 1
Шерман Никита 27 1
Воеводин Владимир 19 1
Макаров Владимир 73 1
Конусов Андрей 86 1
Зенкин Денис 262 1
Провоторов Александр 157 1
Середа Сергей 5 1
Певнев Сергей 19 1
Савельев Михаил 42 1
Ульянов Владимир 161 1
Архангельский Александр 7 1
Прилепин Захар 5 1
Абрамов Сергей 73 1
Ашымбеков Кубан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 4
Украина 7624 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 3
Испания - Королевство 3715 2
Германия - Федеративная Республика 12704 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 752 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Нидерланды 3528 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 892 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 1
Ирландия - Республика 1012 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1276 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Индонезия - Республика 960 1
Эстония - Эстонская Республика 750 1
Австрия - Австрийская Республика 1310 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 306 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 118 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 136 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 166 1
Европа 21802 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Таиланд - Королевство 822 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Литва - Литовская Республика 654 1
Австралия - Сидней 274 1
Уганда - Республика 82 1
Земля - планета Солнечной системы 10399 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 1
Филиппины - Республика 565 1
США - Юта 192 1
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