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Горюнов Александр



18.04.2025 ГК Softline автоматизировала часть бизнес-процессов «МБ Рус Банка» 1
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab 1
29.09.2005 К Новому году "МегаФон" останется без долларов 1
28.03.2005 Наследство "Сонета" дошло в "Скайлинк" усохшим 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Горюнов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Сонет 169 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8841 1
МегаФон 9153 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 17 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5393 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 329 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20968 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3588 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 600 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5371 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
Нефедов Павел 46 1
Новицкая Людмила 5 1
Каримов Ринат 35 1
Парфенов Игорь 51 1
Остроухова Юлия 30 1
Тимошин Андрей 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52445 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - РФ - Российская федерация 147522 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3128 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7646 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24555 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 718 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6511 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48845 1
Мертвые души 41 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 389 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3583 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1357 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6812 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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