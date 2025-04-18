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ГК Softline автоматизировала часть бизнес-процессов «МБ Рус Банка»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, повысила эффективность части бизнес-процессов «МБ Рус Банка» за счет внедрения ВРМ-системы. Данное решение позволило финансовой организации ускорить обработку обращений клиентов, улучшить качество сервиса, а также автоматизировать управление лизинговыми контрактами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«МБ Рус Банк» более шести лет сотрудничает с ГК Softline. Основным запросом заказчика была поэтапная оптимизация рабочих процессов за счет внедрения технологий. Команда Softline подобрала, внедрила и настроила low-code BPM-платформу для решения задач клиента, адаптировав систему под его требования. На первом этапе специалисты ГК Softline создали единую структурированную базу контрагентов банка, что позволило ускорить согласование договоров и оцифровать архив документов. Также на базе BPM-платформы была обеспечена связь между разными информационными системами банка.

Кроме того, команда Softline выполнила интеграцию ВРМ-системы с клиентским порталом и автоматизировала обработку обращений физических и юридических лиц. В результате исчезли задержки при передаче данных с клиентского портала во внутренние сервисы.

Сотрудничество группы компаний Softline и «МБ Рус Банка» продолжается. Внедрив каждый из блоков, специалисты ГК Softline обеспечивают поддержку при кастомизации системы и работают над оптимизацией других бизнес-процессов.

«Цифровизация — один из ключевых факторов повышения конкурентоспособности в банковском секторе. Уделяя большое внимание цифровой трансформации, мы реализовали немало проектов в сотрудничестве с ГК Softline. Высокий уровень экспертизы партнера помогает нам совершенствовать бизнес-процессы, повышая качество и скорость работы сервисов не только для клиентов, но и для сотрудников компании», — отметил Александр Горюнов, ИТ-директор «МБ Рус Банка».

«Мы ценим многолетнее сотрудничество с «МБ Рус Банком». Взаимная заинтересованность в развитии партнерства — драйвер проектов, и это помогает совместно решать сложные вопросы в части проектирования. Вовлеченность со стороны заказчика позволяет оперативно организовать этапы кастомизации для достижения необходимых бизнес-результатов в кратчайшие сроки», — сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM в ГК Softline.

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