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Ермакова Светлана



18.04.2025 ГК Softline автоматизировала часть бизнес-процессов «МБ Рус Банка» 1
03.10.2024 ГК Softline расширяет партнерство с GreenData 1
28.05.2024 «БурСервис» автоматизировал процессы продаж на базе платформы BPMSoft 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 1
12.01.2024 ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon 1
25.10.2023 Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт» 1
15.07.2022 «Девелоника» и Agora стали партнерами 1
04.07.2022 Softline и «Первая форма» выстраивают стратегическое партнерство 1
17.06.2022 Softline и «1С-Битрикс» расширяют партнерство 1
15.04.2022 ELMA и Softline расширяют партнерство на проектах по CRM, BPMS, СЭД 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ермакова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2926 9
Softline - Develonica - Девелоника 133 4
ЦВТ 71 2
Softline - Polymatica - Полиматика 178 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 339 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 2
Box inc - box.com - box.net 362 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
8390 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 1
1С-Битрикс - Bitrix 588 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 3
Бурсервис НПП 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6978 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1272 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68061 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 757 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13568 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3657 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1902 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 117 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 213 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 523 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 478 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 362 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 266 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 411 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5427 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4583 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1619 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14429 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12247 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4476 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 67 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2196 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 402 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 273 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 104 2
IT Expert - ITSM box 9 2
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 124 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 505 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
ELMA 365 Low-code BPM 117 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14833 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29790 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3272 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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