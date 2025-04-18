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Ермакова Светлана
Ермакова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
|Воеводин Александр 4 1
|Востриков Юрий 72 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Рябинков Артем 19 1
|Селезнев Денис 30 1
|Трофимов Константин 6 1
|Грибов Михаил 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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