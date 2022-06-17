Разделы

Бизнес
|

Softline и «1С-Битрикс» расширяют партнерство

Softline и «1С-Битрикс» усилят стратегические направления по разработке корпоративных порталов, CRM и web-сайтов. Это поможет российским компаниям провести цифровую трансформацию с использованием локальных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнеры уже сформировали дорожную карту совместной экспертизы на базе продуктов «1С-Битрикс» до конца 2023 г. Партнерство позволит Softline и «1С-Битрикс» максимально эффективно решать задачи по бизнес-консалтингу и внедрению продуктов «-Битрикс» в текущей экономической обстановке.

«Компания Softline и компания “1С-Битрикс” имеют значительный опыт партнерства уже более 10 лет. Совместно нам удалось выполнить интересные проекты, получить уникальный опыт. В дальнейшем мы планируем только усиливать наше сотрудничество, углубляя экспертизу в продуктах и применяя наши наработки для расширения», - отметила Светлана Ермакова, руководитель направления компании Softline.

«Рады приветствовать Softline в сегменте партнеров “1С-Битрикс”, работающих с крупными корпоративными внедрениями. У корпораций и государственных организаций расширяется запрос на использование продуктов “1С-Битрикс” и “Битрикс24”. Опыт и экспертиза Softline поможет усилить нашу работу в этом направлении. Мы с коллегами уже приступили к совместным активностям», - сказал Артем Рябинков, руководитель enterprise-направления «1С-Битрикс».

***

Наталья Лиходиевская, Softline: Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером
Бизнес

«Битрикс24» — российский онлайн-сервис для управления бизнесом.

Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже. 8400 сотрудников компании Softline работают в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разорившаяся компания интернет-омбудсмена России взыскала с немцев сотни миллионов

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора

Российская «дочка» Google подала на банкротство

«Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД

Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще