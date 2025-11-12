В портфель решений ГК Softline вошла SimpleOne B2B CRM

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, включила в продуктовый портфель решение SimpleOne B2B CRM компании-разработчика SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). ГК Softline возьмет на себя задачи по внедрению и сопровождению CRM-системы. В результате клиенты группы компаний получат инструмент для оптимизации бизнес-процессов и роста продаж.

SimpleOne B2B CRM — это система для автоматизации и управления корпоративными продажами и маркетингом в сфере B2B. Решение позволяет создавать и оптимизировать сложные воронки продаж, объединяет работу команд продаж и маркетинга, предлагает глубокую аналитику в режиме реального времени. Система легко подстраивается под уникальные бизнес-процессы каждой компании.

ГК Softline нацелена на расширение портфеля продуктов с наиболее полной коробочной функциональностью и Low-code-возможностями. Выбор SimpleOne B2B CRM обусловлен экспертизой вендора, построенной на базе западных решений и понимания их архитектуры и функциональности, что гарантирует использование лучших практик продаж.

«Бизнес ставит перед CRM-системой фундаментальное требование — гибкость настройки. CRM должна быстрее других систем адаптироваться под изменения рынка, а также позволять использовать лучшие мировые практики продаж», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«ГК Softline давно и продуктивно реализует продукты SimpleOne, в частности платформенные решения для автоматизации сервисных бизнес-процессов. CRM-система вендора расширит наши возможности в реализации проектов для заказчиков, которые стремятся за счет современных инструментов повысить эффективность управления продажами и обеспечить рост финансовых показателей», — отметила Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM ГК Softline.