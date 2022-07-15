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«Девелоника» и Agora стали партнерами

«Девелоника» (ГК Softline) и Agora расширят продуктовое предложение настройки порталов по работе с клиентами и поставщиками. В тандеме компании предлагают потенциальным крупным клиентам расширенную экспертизу по внедрению и развитию сервисов B2B и B2C.

«Наше сотрудничество в сфере разработки и внедрения решений электронной коммерции и электронных закупок в сегменте Enterprise в наше "время перемен" позволит создавать интересные кейсы и проекты. Используя накопленный опыт и экспертизу, мы сможем усилить друг друга и показывать результат на качественно новом уровне», – сказал Константин Трофимов, CEO компании Agora.

«Решения Agora усиливают наше предложение на рынке в части продуктов для реализации сложных процессов закупки, B2B-порталов, маркетплейсов. Совместно реализованные проекты уже показали свою результативность, есть основания для позитивного прогноза на будущее», – сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM компании «Девелоника» (ГК Softline).

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