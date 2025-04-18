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Автодом МБ РУС Мерседес-Бенц Рус
АО «МБ РУС» (прежнее наименование — AO «Мерседес-Бенц PУC») основано в 1994 году. Основное направление деятельности: продажа, послепродажное обслуживание и гарантийная поддержка легковых и коммерческих автомобилей, а также продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров. В рамках расширения бизнеса в сегменте коммерческого транспорта АО «МБ РУС» совместно с ГК АВТОДОМ заключили соглашения с китайскими партнерами, став эксклюзивным дистрибьютором техники Forland на российском рынке и получив права на официальный импорт малотоннажных автомобилей Foton в Россию. Это позволило компании расширить свое присутствие в различных секторах автомобильного рынка и предложить как готовые, так и индивидуальные решения для бизнеса. В рамках расширения портфеля продуктов в легковом сегменте АО «МБ РУС» эксклюзивно представляет на российском рынке высокотехнологичные автомобили от производителя SERES.
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