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Автодом МБ РУС Мерседес-Бенц Рус

Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус

АО «МБ РУС» (прежнее наименование — AO «Мерседес-Бенц PУC») основано в 1994 году. Основное направление деятельности: продажа, послепродажное обслуживание и гарантийная поддержка легковых и коммерческих автомобилей, а также продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров.  В рамках расширения бизнеса в сегменте коммерческого транспорта АО «МБ РУС» совместно с ГК АВТОДОМ заключили соглашения с китайскими партнерами, став эксклюзивным дистрибьютором техники Forland на российском рынке и получив права на официальный импорт малотоннажных автомобилей Foton в Россию. Это позволило компании расширить свое присутствие в различных секторах автомобильного рынка и предложить как готовые, так и индивидуальные решения для бизнеса. В рамках расширения портфеля продуктов в легковом сегменте АО «МБ РУС» эксклюзивно представляет на российском рынке высокотехнологичные автомобили от производителя SERES.


18.04.2025 ГК Softline автоматизировала часть бизнес-процессов «МБ Рус Банка» 1
18.04.2025 МТС открыла продажи автомобилей в Санкт-Петербурге 1
18.04.2025 МТС открыла продажи автомобилей 1
05.12.2024 Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect 1
14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Автодом и организации, системы, технологии, персоны:

Автодом - АВТОDOM 23 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
BMW Group 453 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Renault Groupe 160 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24536 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 846 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11403 1
Оповещение и уведомление - Notification 4787 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2628 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 394 1
Шкуматов Петр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147522 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17328 1
Европа 21878 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7646 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
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