МТС открыла продажи автомобилей в Санкт-Петербурге

МТС сообщает о старте продаж гибридных автомобилей Aito Seres М7 во флагманском салоне экосистемы, который расположен в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Партнером выступает дистрибьютор автомобилей «МБ Рус». Данный проект стал первым в России по продаже автомобилей в салонах связи. В дальнейшем компании рассматривают возможность его масштабирования и в другие регионы России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта салон МТС выступает площадкой для демонстрации автомобилей. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить подробную консультацию от специалиста, записаться на тест-драйв, который доступен в любом из дилерских центров Aito Seres, а также совершить покупку.

«Мне очень приятно отметить, что именно в Санкт-Петербурге стартует уникальный формат продаж автомобилей в наших салонах связи — сочетание инноваций и новых бизнес-форматов отвечает высоким запросам наших клиентов. По разным оценкам и прогнозам, в Петербурге в этом году количество приобретенных автомобилей будет исчисляться сотнями тысяч, что делает наше новое предложение особенно актуальным. И мы уже видим интерес к такому формату. Уверен, что процесс покупки полностью удовлетворит или даже превзойдет ожидания клиентов», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Мы рады начать сотрудничество с МТС, одной из ведущих компаний в области телекоммуникаций и цифровых технологий на рынке России. Это партнерство открывает для нас новые горизонты и возможности, благодаря которым мы можем предложить нашим клиентам уникальные условия для знакомства с нашими моделями. Экспонирование автомобилей в таких точках, как салоны связи — это тренд, который уже стал крайне популярным в Китае. Однако в России мы стали первыми, кто воплотил эту идею в жизнь», — отметила генеральный директор АО «МБ Рус» Наталья Королева.