Заработал первый онлайн-дилер Aito Seres

Автомобильный бренд Aito Seres, официальным дистрибьютором которого в России выступает входящая в ГК «Автодом» компания АО «МБ Рус», сообщает о начале работы первого в России онлайн-дилера бренда – Delivery Car (компания ООО «Деливери Кар»). Об этом CNews сообщили представители МБ Рус».

Delivery Car будет предлагать всю линейку последовательно-гибридных моделей, официально представленных на российском рынке. В настоящее время это спортивный кроссовер М5 и представительский/семейный М7. Дилер предоставляет услугу по доставке приобретенного автомобиля по адресу, указанному клиентом. Автомобили сопровождаются официальной гарантией производителя.

Онлайн-дилер является новым каналом продаж на автомобильном рынке. Автомобили размещаются на сайте онлайн-дилера, на маркетплейсах, на сайтах, например, на «Авто.ру». У Delivery Car есть собственный шоурум, в котором покупатели могут ознакомиться с автомобилем и взять его на тест-драйв. Кроме того, представители дилера могут привезти автомобиль в удобную для клиента локацию и оформить покупку на месте. Обслуживание приобретенных автомобилей проводится в любом официальном сервисном центре Aito Seres на территории страны.

Aito Seres вышел на российский рынок в 2024 г. В салонах официальных дилеров бренда доступны тест-драйвы обеих моделей Seres. Все автомобили полностью адаптированы для эксплуатации в российских условиях, в том числе проведена полная русификация всех меню.

