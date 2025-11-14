Разделы

Приложение PlayAuto уже доступно в премиум-кроссоверах Seres

Navio совместно с «МБ Рус» (входит в ГК «Автодом») объявляют о старте продаж премиальных кроссоверов Seres M7 и M5 с приложением PlayAuto Lite. Автомобили с обновленной мультимедиа-системой уже доступны в официальной дилерской сети. Об этом CNews сообщили представители Navio.

PlayAuto Lite разработано специально для российских пользователей и призвано создать новый цифровой опыт за рулем. Приложение включает технологичные сервисы компаний-партнеров и превращает автомобиль в персонального ассистента.

Популярные информационно-развлекательные сервисы становятся доступны на экране мультимедиа-системы кроссоверов Seres M7 и M5 — пассажиры могут безопасно управлять ими, в том числе с помощью виртуального ассистента: навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах: охватывает более тысячи городов, отображает актуальную информацию о пробках, парковках и предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП, кроме того, на территории Москвы навигатор 2ГИС в режиме реального времени отображает таймер смены сигнала светофоров; музыкальный сервис «Звук» открывает доступ к онлайн-радио, а также к миллионам треков, подкастов, аудиокниг и детскому разделу по подписке «СберПрайм»; сервис «Заправить авто» позволит оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности «СберСпасибо»; виртуальный ассистент на базе GigaChat поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана; аккаунт «Сбер ID» обеспечит быструю и безопасную авторизацию на сайтах и в приложениях партнеров. Он не передает доступ к банковскому приложению, балансу и данным карт, счетов и вкладов. Пользоваться Сбер ID может каждый, для этого необязательно быть клиентом банка.

Интерфейс PlayAuto отличается интуитивно-понятной навигацией и управлением с фокусом на комфорт пользователя. Все базовые функции — карты и навигация, онлайн-радио, виртуальный ассистент и сервис «Заправить авто» — не требуют оплаты и регистрации. Программное обеспечение PlayAuto универсально — может устанавливаться на производстве или на базе дилерской сети, поэтому доступно как для локальных автопроизводителей, так и для импортеров.

