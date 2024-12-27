Сбер Заправить авто FuelUp Фьюэл-Ап
Андрей Минаев, Руководитель направления информационной безопасности, FUELUP "Безопасность облачной ИТ инфраструктуры". Конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024" 20.03.2024, Москква
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минаев Андрей 15 5
|Тульчинский Станислав 57 5
|Едренкин Анатолий 13 3
|Галкин Николай 104 3
|Попов Игорь 15 3
|Босенко Павел 18 3
|Налепов Роман 21 3
|Анисов Ян 17 3
|Нефедов Владислав 13 2
|Меденцев Константин 97 2
|Ахмедов Руслан 5 2
|Гатин Виталий 14 2
|Полькин Василий 3 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Житинский Сергей 14 2
|Авдеев Алексей 9 2
|Путин Сергей 63 1
|Залманов Андрей 37 1
|Белокопытов Александр 7 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Макевнин Борис 44 1
|Вавра Владимир 23 1
|Попов Анатолий 128 1
|Варзега Максим 6 1
|Тараторин Александр 58 1
|Бурлаков Павел 2 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Демидов Сергей 127 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Натрусов Артем 284 1
|Холкин Дмитрий 21 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Батай Илья 55 1
|Семенов Алексей 82 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Бурилов Андрей 105 1
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