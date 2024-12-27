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Сбер Заправить авто FuelUp Фьюэл-Ап

Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап

 

Андрей Минаев, Руководитель направления информационной безопасности, FUELUP "Безопасность облачной ИТ инфраструктуры". Конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024" 20.03.2024, Москква

 
 


27.12.2024 «Нет» рутине, «да» удовольствию от вождения: свыше 650 тысяч человек уже воспользовались удобной экосистемой для автолюбителей 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 2
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
11.09.2023 «Сбер» обновил сервис «Заправить авто» для корпоративных клиентов 2
05.04.2023 Сервис «Заправить авто» появился в «Сбербанк онлайн» 2
28.03.2023 Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях 2
13.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 3
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Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
TeamViewer 119 1
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МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
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Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
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Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Югория - страховая компания 42 1
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Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
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Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
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Фора Банк 55 1
Кофемания 51 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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