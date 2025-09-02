Navio выходит на рынок автомобильных решений и представляет программную платформу PlayAuto

Компания Navio разработала программную платформу для взаимодействия с автомобилем PlayAuto. Мультимедиасистема создана специально для российских водителей и призвана создать новый цифровой опыт за рулем автомобиля. Интегрированный ИИ-помощник в совокупности с популярными сервисами компаний-партнеров делает платформу инструментом для решения повседневных потребностей автолюбителя. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Программное обеспечение PlayAuto универсально — может устанавливаться на производстве или на базе дилерской сети, поэтому доступно как для локальных автопроизводителей, так и для импортеров. В зависимости от аппаратной платформы и возможностей головного устройства автомобиля конечное решение для пользователя реализуется различными способами: PlayAuto Sync — проекционное решение, подключение к головному устройству с помощью приложения в смартфоне; PlayAuto Lite — решение встраивается в качестве приложения в исходную мультимедиа-систему автомобиля; PlayAuto Pro — полноценная цифровая система с интеграцией платформы PlayAuto для OEM-производителя.

PlayAuto превращает автомобиль в персонального ассистента. Популярные информационно-развлекательные сервисы становятся доступны на экране мультимедиасистемы — пассажиры могут безопасно управлять ими, в том числе с помощью виртуального ассистента.

Навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах: охватывает более 1000 городов, отображает актуальную информацию о пробках, парковках и предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП.

Музыкальный сервис «Звук» открывает доступ к онлайн-радио, а с подпиской «СберПрайм» пользователям бесплатно будут доступны миллионы треков, подкасты, аудиокниги и раздел для детей.

Сервис «Заправить авто» позволит оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности «СберСпасибо».

Виртуальный ассистент на базе GigaChat поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана.

«Сбер ID» — это способ авторизации в сервисы Сбербанка и партнеров. При этом доступ к «Сбербанк Онлайн», балансу, картам, счетам и вкладам не передается. Для того, чтобы использовать «Сбер ID», не обязательно быть клиентом банка.

Интерфейс PlayAuto отличается интуитивно-понятной навигацией и управлением. Он может быть адаптирован под айдентику бренда и в зависимости от реализации решения PlayAuto пользователям будут доступны различные способы кастомизации формата отображения виджетов.

Все базовые функции PlayAuto — карты и навигация, онлайн-радио, виртуальный ассистент и сервис «Заправить авто» — не требуют оплаты и регистрации. В будущем функционал сервисов для авторизованного пользователя будет расширяться.