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«Сбер» обновил сервис «Заправить авто» для корпоративных клиентов

«Сбер» продолжает развивать универсальную топливную платформу для корпоративных и розничных клиентов, которую приобрел в конце 2021 г.. Теперь обновленный сервис для бизнес-клиентов называется «Заправить авто» (ранее FuelUp). Сервис уже провел ребрендинг веб-версии, а до конца 2023 г. обновится и дизайн мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «С помощью сервиса «Заправить авто» бизнес-клиенты могут сократить издержки своего бизнеса и обеспечить прозрачность корпоративных перевозок. Решение позволяет предпринимателям отслеживать расход топлива в автопарке в разрезе машин, водителей и территорий, управлять их лимитами и получать скидки на топливо. Мы видим большой интерес клиентов к сервису и будем развивать его, добавляя новый удобный функционал».

Сервис «Заправить авто» помогает корпоративным клиентам «Сбера» получать скидки на любой вид топлива и управлять заправками своих водителей онлайн, а также повышает эффективность транспортной составляющей бизнеса.

Частные клиенты могут заправиться в сервисе также и в приложении «Сбербанк онлайн». Топливо можно оплатить не выходя из машины, вся информация сразу же появляется в приложении. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «Сбербанк онлайн», выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объем заправки. В сервисе уже доступно 6500 заправок в разных регионах страны.

До 30 ноября 2023 г. для держателей бизнес-карт в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» представлена возможность получать кешбэк до 10% баллами по программе «Бизнес-кешбек» за онлайн-заправки в сервисе «Заправить авто». Накопив 3000 бонусных баллов, можно обменять их на рубли (1 балл равен 1 рублю).

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