С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» луганчане могут оплатить топливо прямо из машины на заправках столицы Республики и в других городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «Сбербанк Онлайн». К сервису дистанционной оплаты топлива сейчас подключены 30 АЗС ООО «ТД «Ровеньковская нефтебаза» в Луганске, Александровское, Счастье, Свердловске, Краснодоне и других городах Республики. В ближайшее время количество таких АЗС превысит 47 станций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в «Сбербанк Онлайн» или установить приложение «Заправить авто». Механика бесконтактной заправки авто проста: выбрав в приложении АЗС, водитель указывает колонку, тип и количество топлива и оплачивает покупку. Не нужно идти на кассу АЗС, стоять в очереди или оставлять авто и его пассажиров без присмотра.

Сервис реализован на базе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», отдельного приложения «Заправить авто». При этом 99% стоимости луганчане могут оплатить бонусами Спасибо.

Опция доступна также для юридических лиц. Для этого компания может выпустить неограниченное количество бесплатных виртуальных топливных карт, в «личном кабинете» компании, контролировать расход топлива и получать электронные счета-фактуры.

Александр Колонцов, управляющий Луганским отделением Сбербанка: «Это действительно очень удобно и функционально! Владельцы авто – это люди, которые ценят скорость и комфорт. Поэтому все сопутствующие процессы тоже должны быть максимально быстрыми и простыми. С новой возможностью дистанционной оплаты на АЗС через наше приложение вы сможете экономить время и делать процесс заправки еще удобнее».

Виталий Рождественский, директор по развитию ООО «ТД «Ровеньковская нефтебаза»: «ООО «ТД «Ровеньковская нефтебаза» в настоящее время занимается модернизацией сети АЗС «Восточные ресурсы». Наша цель – предоставить автолюбителям Республики комфортный сервис и полный набор современных услуг, в том числе и цифровых. Одной из самых популярных цифровых услуг на АЗС сейчас является онлайн оплата топлива. Теперь этот сервис доступен в регионе, благодаря Сбербанку. Это очень удобно и экономит время - можно заправиться, не отходя от своего автомобиля, без необходимости похода в кассу. Встроенный навигатор покажет ближайшую АЗС. Уверен, что такой современный и удобный сервис Сбера понравится жителям Луганской Народной Республики».