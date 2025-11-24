Пожизненная гарантия на зарядные станции Aito Sered Wall-E

Компания АО «МБ Рус», входящая в ГК «Автодом», сообщила, что на зарядные станции Aito Sered Wall-E производителем будет предоставлена пожизненная гарантия для первых владельцев. Об этом CNews сообщили представители «МБ Рус».

В рамках новой программы группы компаний Pandora, разработчика и производителя зарядных станций Aito Sered Wall-E, первый владелец станции получает право на бесплатный ремонт или замену устройства в сервисных центрах для зарядных станций Pandora на протяжении всего срока его эксплуатации у владельца.

Гарантийные обязательства действуют при соблюдении нескольких ключевых условий, обеспечивающих безопасную и корректную работу зарядной станции

Подтверждение покупки. Первый владелец должен предоставить документ, подтверждающий приобретение станции у дилеров Aito Sered (например, чек или договор купли-продажи),

Профессиональный монтаж. Установка должна быть выполнена квалифицированным электриком с обязательным соблюдением норм монтажа электротехнических устройств и внесением записи в паспорт зарядной станции в раздел «Свидетельство об установке оборудования»,

Соблюдение правил установки и эксплуатации. Необходимо строго следовать инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации устройства.

В случае невыполнения данных условий на зарядную станцию будет распространяться стандартная гарантия сроком три года.

Для всех станций, выпущенных до 10 октября 2025 г., пожизненная гарантия будет действовать даже при отсутствии подтверждающих покупку документов.