МТС открыла продажи автомобилей

МТС сообщает о старте продаж гибридных автомобилей Aito Seres М7 во флагманском салоне экосистемы, который расположен в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Партнером выступает дистрибьютор автомобилей «МБ Рус». В дальнейшем компании рассматривают возможность масштабирования проекта и в другие регионы России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта, салон МТС выступает площадкой для демонстрации автомобилей. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить консультацию от специалиста, записаться на тест-драйв, который доступен в любом из дилерских центров Aito Seres, а также совершить покупку.

МТС МТС открыла продажи автомобилей

«Мы регулярно тестируем различные форматы продаж, предлагая нашим покупателям новый клиентский опыт. Проект с «МБ Рус» — это первый в России проект по продаже автомобилей в салонах связи. Подобные форматы уже успешно себя зарекомендовали в других странах. Уже сейчас мы видим интерес клиентов к такому формату. Так, с началом проекта трафик салона увеличился на четверть, и мы уже продали первый автомобиль. В случае дальнейшего успеха проекта, мы рассмотрим возможность продаж в том числе и онлайн», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

«Мы рады начать сотрудничество с МТС, одной из ведущих компаний в области телекоммуникаций и цифровых технологий на рынке России. Это партнерство открывает для нас новые горизонты и возможности, благодаря которым мы можем предложить нашим клиентам уникальные условия для знакомства с нашими моделями. Экспонирование автомобилей в таких точках, как салоны связи — это тренд, который уже стал крайне популярным в Китае. Однако в России мы стали первыми, кто воплотил эту идею в жизнь», — отметила генеральный директор АО «МБ Рус» Наталья Королева.