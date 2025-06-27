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Aito Seres представил домашнюю зарядную станцию для электромобилей и гибридов

Автомобильный бренд Aito Seres, эксклюзивным дистрибьютором которого в России выступает компания АО «МБ РУС», входящая в ГК «Автодом», и компания Pandora разработали зарядную станцию переменного тока Aito Seres мощностью до 22 кВт. Об этом CNews сообщили представители АО «МБ РУС».

Зарядная станция Aito Seres – домашняя настенная зарядная станция, предназначенная для зарядки переменным током всех типов электромобилей и гибридов дома, в гараже, в офисе или в подземном паркинге многоквартирного дома. При подключении к сети 220 вольт ее мощность достигает 7,4 кВт, а к сети 380 вольт – 22 кВт.

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АО «МБ РУС».

У станции есть несколько режимов доступа: касанием с помощью proximity-сенсора, через RFID-карту и по Bluetooth в мобильном приложении Pandora EV.

Пользователю также доступен ряд полезных функций. Например, заряд по расписанию позволяет экономить электроэнергию в зависимости от тарифов на нее в разное время суток. Кроме того, существует возможность подготовиться к поездке, то есть заранее прогреть тяговую батарею автомобиля. Помимо этого, пользователь может самостоятельно регулировать заряд: выбирать диапазон напряжения и максимальную силу тока. Также для удобства пользователя предусмотрена LED-подсветка, с помощью которой отображается статус зарядки.

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Цифровизация

За счет интеллектуального многоуровневого контроля температуры и отслеживания параметров влажности внутри станции, а также благодаря продвинутой защите от коротких замыканий, утечек и механических повреждений зарядная станция Aito Seres обеспечивает безопасную и эффективную зарядку. Для ее установки требуется только выделенная мощность от 1,3 до 22,1 кВт, прокладка отдельной кабельной линии и монтаж автоматического выключателя.

«Мы рады представить пользователям безопасную и удобную зарядную станцию. Это небольшое эргономичное устройство из многослойного противоударного силикатного стекла с несколькими способами управления на выбор, множеством полезных функций и усовершенствованной системой безопасности. Хотелось бы отдельно отметить, что мы не просто продаем оборудование, но и заботимся о качественном монтаже для долгой и безопасной эксплуатации зарядной станции, рекомендуя обращаться только к проверенным монтажным компаниям, которые в том числе окажут помощь и в получение согласия у ЖК. Таким образом, мы продолжаем развивать инфраструктуру для широкого распространения электромобилей и гибридных моделей в России», – сказал Денис Жаров, директор управления послепродажного обслуживания АО «МБ РУС».

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