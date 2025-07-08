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Телематические системы


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для Минского автомобильного завода 1
05.12.2024 Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect 1
21.11.2024 Цифровые приоритеты: почему ИТ-направление получило новый виток развития в России 1
06.03.2024 Российские инженеры переводят на «цифру» индийские автопарки 1
12.10.2022 Россия создаст в Киргизии систему взимания сбора с грузового транспорта и весогабаритного контроля 1
14.06.2022 ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика» 1
09.06.2022 Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
09.11.2020 В России протестирована система температурного контроля при грузоперевозках 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
04.09.2020 НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру 1
05.08.2020 «Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора 1
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 1
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
24.05.2018 Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 1
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 1
24.03.2017 В автомобилях Toyota появятся умные технологии от Microsoft 1
18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор 1
30.06.2016 Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto 1
02.11.2015 «МегаФон» защитит автовладельцев по всей России 1
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
18.07.2014 Стартап, понравившийся Путину, протестируют на москвичах 1
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla 1
11.02.2013 Hi-tech-таможня: Проверка грузов без остановки фур 1
07.12.2012 Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России 1
02.07.2012 Акционеры МГТС решили не выплачивать дивиденды за 2011 г. 1
20.04.2012 В МГТУ им. Н. Э. Баумана создан научно-образовательный центр «Разумный город» 1
06.12.2011 «Цезарь Сателлит» и «Навис Групп» будут реализовывать совместные проекты на навигационном рынке России и СНГ 1

Публикаций - 55, упоминаний - 55

Телематические системы и организации, системы, технологии, персоны:

Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 21
HTC Corporation 1501 15
Ростелеком 10023 14
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3261 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 7
Ростех - РТ-Инвест 57 7
Microsoft Corporation 24925 6
IBM - International Business Machines Corp 9484 6
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 6
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 5
HP Inc. 5723 4
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 4
Прогресс софт 9 4
Cisco Systems 5168 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 3
Red Hat 1327 3
Brocade Communications Systems 242 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Apple Inc 12323 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 3
Google LLC 12006 3
МТС П - Мобильные Телематические Системы Позиционирования 4 3
М2М телематика - НИС М2М 232 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 2
Yandex - Яндекс 7876 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 2
МегаФон 9400 2
Sony 6583 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 2
Intech 22 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 152 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 422 1
BMW Group 460 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
Tesla Motors 412 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 3
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 3
Volvo Cars 253 2
Связной ГК 1375 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 2
Ford 416 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 277 2
Honda Motor Company - HND 235 2
John Deere - Джон Дир 27 1
Цезарь Сателлит 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
Почта России ПАО 2180 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
Совкомбанк ПАО 264 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 86 1
Альфа-Банк 1804 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1270 1
X5 Group - Перекрёсток 585 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Airbnb 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Hyundai Motor Company 402 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 7
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 5
Судебная власть - Judicial power 2351 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 265 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1030 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2844 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3445 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 531 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 398 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 19
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1368 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8984 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2896 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28395 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1801 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24870 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11611 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30828 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26222 6
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 6
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 912 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10672 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 5
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25032 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5923 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11504 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6007 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3095 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1435 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1103 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3580 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10291 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3840 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3239 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5055 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2816 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5517 8
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 57 7
Linux OS 10335 4
Apple iPhone 6 4863 4
Seldon.Basis 8 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3350 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1029 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 3
Google Android 14359 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 480 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 2
OSIsoft PI System 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис 829 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 180 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 372 1
Модернизация ИБД 6 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 106 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 671 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 807 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 2 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
Apache Hadoop 441 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 251 1
Rakuten Viber 632 1
Нащекин Алексей 118 16
Шилов Сергей 95 10
Нечаев Андрей 27 8
Шипелов Андрей 23 6
Ротенберг Игорь 37 6
Ротенберг Аркадий 52 6
Никифоров Николай 1136 4
Казаринов Дмитрий 12 4
Путин Владимир 3259 2
Нечаев Владимир 11 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Нигметзянов Марсель 14 2
Старовойт Роман 21 2
Бондаренко Александр 39 2
Савина Юлия 2 2
Собянин Сергей 422 1
Смятских Алексей 48 1
Филь Иван 7 1
Щербина Сергей 14 1
Шатиков Александр 19 1
Махонов Александр 31 1
Купинский Геннадий 4 1
Акимов Максим 188 1
Богданов Андрей 42 1
Зайцев Михаил 286 1
Кусков Денис 221 1
Шоржин Валерий 61 1
Аксенов Андрей 39 1
Паршин Максим 320 1
Минниханов Рифкат 12 1
Селютин Александр 60 1
Гашников Олег 1 1
Мошкина Галина 1 1
Финк Дмитрий 16 1
Волков Александр 26 1
Умаров Михаил 56 1
Калинин Александр 168 1
Кравцов Роман 85 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 4
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Азия - Азиатский регион 5636 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1637 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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