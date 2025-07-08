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Телематические системы
УПОМИНАНИЯ
Телематические системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Нащекин Алексей 118 16
|Шилов Сергей 95 10
|Нечаев Андрей 27 8
|Шипелов Андрей 23 6
|Ротенберг Игорь 37 6
|Ротенберг Аркадий 52 6
|Никифоров Николай 1136 4
|Казаринов Дмитрий 12 4
|Путин Владимир 3259 2
|Нечаев Владимир 11 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Нигметзянов Марсель 14 2
|Старовойт Роман 21 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Савина Юлия 2 2
|Собянин Сергей 422 1
|Смятских Алексей 48 1
|Филь Иван 7 1
|Щербина Сергей 14 1
|Шатиков Александр 19 1
|Махонов Александр 31 1
|Купинский Геннадий 4 1
|Акимов Максим 188 1
|Богданов Андрей 42 1
|Зайцев Михаил 286 1
|Кусков Денис 221 1
|Шоржин Валерий 61 1
|Аксенов Андрей 39 1
|Паршин Максим 320 1
|Минниханов Рифкат 12 1
|Селютин Александр 60 1
|Гашников Олег 1 1
|Мошкина Галина 1 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Волков Александр 26 1
|Умаров Михаил 56 1
|Калинин Александр 168 1
|Кравцов Роман 85 1
|Царева Юнона 5 1
|Огарев Леонид 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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