Российские инженеры переводят на «цифру» индийские автопарки

В штате Одиша компания Trishield Logistics, которая занимается перевозкой угля, который добывают в карьере открытым способом. Основу автопарка составляют тяжеловозы ТАТА. В 2008 г. на международной автовыставке этот грузовик был представлен как «всемирный автомобиль». Тогда из телематического оборудования он был оснащен только GPS-трекером. Сегодня, чтобы эффективно управлять компанией, менеджменту необходимо знать полную информацию о перемещении, о выполняемых операциях и о техническом состоянии машины, а также получать аналитику по работе всего автопарка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Монтранс».

Мохаммед Салахуддин Ахмед, руководитель индийского филиала ГК «Монтранс»: «Мы внедрили свои решения у одного из наших клиентов – компании Trishield Logistics, которая базируется в Гарджанбахале. Все началось на одной из выставок, проходящих в Индии. На выставке нас встретил управляющий директор компании г-н Прашант. Он был впечатлен всеми решениями, которые мы предоставляем для системы мониторинга, аналитики и управления автопарком от Монтранс. Мы обсудили существующую систему работы грузового транспорта на рудниках Гарджанбахал. И мы поняли, что вся нынешняя система, которая у них есть, основана исключительно на ручном труде. Что касается топлива, заправок, расхода топлива, моточасов, то все записывается ручкой на бумаге. Мы предложили наши продукты в качестве реализации комплексного решения для отслеживания в реальном времени, мониторинга транспортных средств и мониторинга топлива».

По пилотному проекту отечественные специалисты оснастили пять автомобилей датчиками уровня топлива и терминалами для обработки и передачи данных в стандарте LTE. На погрузчик установили датчик угла наклона для контроля работы подъемного механизма.

В 2023 г. компания ГК «Монтранс» открыла офисы в Арабских Эмиратах и в Индии. Индийский рынок считается одним из перспективных направлений. Эта страна самая большая по численности населения, и здесь быстрорастущий рынок телематики с огромным потенциалом. На сегодняшний день цифровизация автопарков в Индии отстает от уровня российских компаний примерно на 10 лет.

Телематические системы ГК «Монтранс» позволяют в режиме онлайн можно наблюдать за местоположением техники, за расходом топлива и за функционалом механизмов. Ручную и бумажную работу заменили аналитические отчеты, дающие полную картину деятельности автопредприятия. По итогам пилотного проекта будет принято решение о цифровизации всего автопарка.

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Группа компаний Montrans - оператор мониторинга транспорта, работающий на инфраструктурных проектах в России и СНГ. Montrans обслуживает как небольшие автопарки, так и крупные компании. На рынке мониторинга транспорта с 2003 г. Имеет собственную линейку навигационного оборудования Montrans и сеть собственных представительств в крупнейших городах России. Всего оснащено более 30 тыс. автомобилей и спецтехники в различных отраслях промышленности.