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Монтранс Montrans

Монтранс - Montrans

Группа компаний Montrans - оператор мониторинга транспорта, с 2003 года работающий на инфраструктурных проектах в России и СНГСила Сибири», «Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД»


28.02.2025 HRM-система «МояКоманда» помогла снизить текучесть кадров на 60% и освободить 30% времени HR в ГК «Монтранс» 2
18.09.2024 Заказчик готов платить за качественный сервис: так считают 83% представителей отрасли СМТ 1
06.03.2024 Российские инженеры переводят на «цифру» индийские автопарки 3
29.09.2022 В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ 3
29.06.2022 «Montrans.analytics 2.0» внесен в реестр российского ПО 1
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 3
23.07.2020 Крановые установки Ивановского машиностроительного завода «Автокран» прямо на конвейере оснащают системами видеомониторинга. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Монтранс и организации, системы, технологии, персоны:

8280 1
ГЛОНАСС АО 195 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 2
Газпром ПАО 1346 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Транснефть 301 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Ямал СПГ 10 1
Eriell Group 4 1
Автокран - Ивановский машиностроительный завод 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2856 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1394 1
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1416 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2961 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6989 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 1
Управляемость - Manageability 1740 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 319 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1065 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4766 1
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Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 1
Okdesk - Облачные Решения 53 2
Монтранс - Montrans.Analytics 2 2
Qsoft amoCRM 109 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Монтранс - Montrans.Online 1 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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