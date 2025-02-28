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Монтранс Montrans
Группа компаний Montrans - оператор мониторинга транспорта, с 2003 года работающий на инфраструктурных проектах в России и СНГ («Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД»
Монтранс и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8280 1
|ГЛОНАСС АО 195 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
|Федулов Кирилл 44 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Малиновская Анна 1 1
|Кораблев Михаил 6 1
|Кулаков Сергей 3 1
|Якимов Михаил 1 1
|Лоран Борис 1 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Бондарев Дмитрий 1 1
|Солдатов Константин 2 1
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