Крановые установки Ивановского машиностроительного завода «Автокран» прямо на конвейере оснащают системами видеомониторинга.

Внедрение систем спутникового мониторинга и приборов безопасности грузоподъемной техники встречает сопротивление со стороны руководства некоторых автопредприятий. Владельцы кранов, в погоне за прибылью и увеличением грузоподъемности машин, отключают датчики контроля работы механизмов.

«Современная практика работы на отечественных автокранах зачастую сводится к тому, чтобы, скажем так, обмануть физику. Эксплуатанты нередко отключают системы безопасности. Краны работают с перегрузами, что ведет к рискам разрушения техники и даже к падению кранов. Тем не менее, краны продолжают эксплуатироваться в режиме перегруза. Нам, как производителям, это, конечно, не нравится», - говорит Дмитрий Бондарев, главный конструктор Ивановского машиностроительного завода «Автокран». «Есть потребители автокрановой техники - категорические противники систем мониторинга и контроля. И понятно почему. Для установления гарантийного случая мы опираемся на доказательную базу, которой являются показания приборов. Прибор беспристрастен. Кроме того, нарушение «Правил устройства и эксплуатации грузоподъемных кранов» наказуемо со стороны Ростехнадзора. Приборы сразу покажут, если эксплуатирующая автокран организация нарушает закон. Так что, сегодня тема мониторинга в вопросе эксплуатации крановых установок выглядит сложной, буквально сталкивая лбами интересы производителей и эксплуатантов. Впрочем, возможно, через год я по-другому отвечу на этот вопрос. И именно для этого мы активно работаем с телематическим оборудованием нового поколения».

Компания MONTRANS устанавливает телематическое оборудование непосредственно в цехах ивановского завода. Шасси оснастили системами видеонаблюдения ОКО, высокоточными топливными датчиками. Сами камеры можно установить для наблюдения за водителем, за собственным транспортом, за краном и за внешними объектами. Система настраивается на запись запрограммированных событий: погрузка-разгрузка, нарушения правил дорожного движения, заправки и сливы. Оборудование предназначено для работы в тяжелых климатических условиях и защищено от механических воздействий. Всего подключается до четырех камер.

«Руководство автопарка получает видеоотчеты о событиях в сервисе МONTRANS ONLINE» - отметил управляющий партнер MONTRANS Станислав Емельянов: «Видео можно просматривать в реальном времени или выгрузить любой выбранный фрагмент. Видеомониторинг MONTRANS совмещает в себе функции систем наблюдения и спутникового мониторинга транспорта. Контроль техники осуществляется в режиме 24/7 и подходит для любого направления бизнеса».

Данные видеомониторинга являются дополнением к аналитическим отчетам о работе техники. Видеофайлы могут сохраняться в облаке до полутора лет. МONTRANS Analytics предоставляет руководителю полную картину работы автопарка. Программная платформа помогает принимать рациональные управленческие решения и использовать имеющиеся ресурсы с большей экономической выгодой. Практика показывает, что использование MONTRANS Analytics повышает коэффициент полезной эксплуатации автопарка, экономическую эффективность предприятия, увеличивает срок службы техники и повышает безопасность, связанную с человеческим фактором.