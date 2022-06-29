«Montrans.analytics 2.0» внесен в реестр российского ПО

«Montrans.analytics 2.0» внесли в реестр российского программного обеспечения, сообщили CNews представители Montrans. Согласно заключению экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 20 июня 2022 г., программное обеспечение «Montrans.analytics 2.0» соответствует требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого российского программного обеспечения и единого реестра программного обеспечения из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236.

Оригинальное решение, разработанное ИТ-специалистами и аналитиками группы Montrans, помогает руководителю автопарка полностью контролировать работу предприятия и принимать оптимальные управленческие решения. Облачный сервис «Montrans.analytics 2.0» в корне меняет систему управления автотранспортного предприятия. Телематика считывает параметры работы всего транспорта компании и передает данные в «облако».

В результате руководство предприятия получает сводные аналитические отчеты с абсолютно достоверными показателями, так как при их подготовке был исключен человеческий фактор. В результате этот сервис позволяет контролировать затраты и помогает решать проблемы, связанные с издержками и эффективностью компании.

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Группа Montrans - оператор мониторинга транспорта, работающий на стратегически важных инфраструктурных проектах в России и СНГ: «Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД» и другие. Montrans с 2003 г. обслуживает как небольшие автопарки, так и крупные компании: «Международный аэропорт Шереметьево», «Норильский Никель», Eriell, «Транснефть», «Стройтрансгаз», «Национальная нерудная компания» и многие другие. Компания имеет собственную линейку навигационного оборудования Montrans, имеет сеть собственных представительств в крупнейших городах России.