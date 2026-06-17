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Газпром Сила Сибири Магистральный газопровод
СОБЫТИЯ
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Газпром и организации, системы, технологии, персоны:
|Миллер Алексей 21 4
|Нечипоренко Максим 13 3
|Чемезов Сергей 146 1
|Бородов Герман 20 1
|Сидорина Татьяна 11 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 64 1
|Акчурин Вадим 1 1
|Ревякин Максим 5 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Дмитрук Сергей 2 1
|Халютин Павел 1 1
|Кудрявцев Антон 8 1
|Бухтояров Федор 3 1
|Малюта Ольга 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 2
|Ведомости 1422 1
|РИА Новости 1028 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
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