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Газпром Сила Сибири Магистральный газопровод

СОБЫТИЯ

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17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком 1
29.06.2022 «Montrans.analytics 2.0» внесен в реестр российского ПО 1
10.11.2020 Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети 1
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
12.03.2020 «Билайн» подключил к Сети основное месторождение газопровода «Сила Сибири» 2
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
06.01.2020 Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО 1
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 1
03.08.2016 «Дочка» «Газпрома» отменила мегатендер и покупает зарубежное ПО маленькими кусочками 1
21.04.2016 После публикации CNews «дочка» «Газпрома» отменила закупку зарубежного ПО на 200 млн 1
29.03.2016 «Дочка» «Газпрома» закупает зарубежное ПО безальтернативного разработчика 1
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн 1
18.06.2015 3М назначила нового генерального директора в России 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 4
Нанософт 143 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 470 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 2
Кредо-Диалог 6 2
ИндорСофт 4 2
Юнис-Юг 1 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
1С-Рарус 967 1
Ростех - РТ-Инвест 58 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 485 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
ТехЛАБ 26 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Galileosky - ГалилеоСкай 21 1
Монтранс - Montrans 8 1
Ростех - Технопромэкспорт ВО 2 1
Людиновокабель 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5565 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
Huawei 4490 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1614 1
9454 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 1
Газпром ПАО 1479 8
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 4
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Альфа-Банк 1963 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
Татнефть 241 1
Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
Лента - Утконос 179 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 505 1
Транснефть 334 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 36 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Ямал СПГ 11 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Резонанс НПП 403 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 715 1
Eriell Group 4 1
ССК Газрегион 1 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 381 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
Федеральное казначейство России 1937 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 166 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5915 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4326 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15811 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 504 3
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3050 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13796 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9241 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1044 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29505 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1594 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2176 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4168 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3540 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 319 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2463 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 535 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10544 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3062 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2625 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9299 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13684 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3529 3
Газпром - Турецкий поток - Магистральный газопровод 3 3
CSoft Development - Model Studio CS 29 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 67 1
Huawei NetEco 2 1
1С-Рарус ТехЛаб 2 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 18 1
CSoft Development - CADLib 6 1
Монтранс - Montrans.Analytics 2 1
Нанософт - nanoCAD 141 1
Миллер Алексей 21 4
Нечипоренко Максим 13 3
Чемезов Сергей 146 1
Бородов Герман 20 1
Сидорина Татьяна 11 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 64 1
Акчурин Вадим 1 1
Ревякин Максим 5 1
Емельянов Станислав 67 1
Дмитрук Сергей 2 1
Халютин Павел 1 1
Кудрявцев Антон 8 1
Бухтояров Федор 3 1
Малюта Ольга 1 1
Путин Владимир 3441 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1400 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1197 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2798 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3133 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1768 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1323 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1014 1
Россия - Восточная Сибирь 308 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ковыктинское ГКМ - КГКМ - Ковыктинское газоконденсатное месторождение 6 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 1
Южная Корея - Республика 7002 1
Азия - Азиатский регион 5878 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6558 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21313 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8423 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6638 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2955 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33250 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8750 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6643 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11324 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8004 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10149 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1062 1
Экономический эффект 1305 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1260 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 255 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 398 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 249 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 911 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1057 1
Английский язык 6987 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3928 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
Энергетика - Energy - Energetically 5768 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 194 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3303 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 2
Ведомости 1422 1
РИА Новости 1028 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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