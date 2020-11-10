Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети

В сети появился фейковый ресурс, который предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей, зарегистрировавшись на несуществующей платформе «Газпрома». Особенности ресурса, в частности, логотип и цветовая гамма, напоминают стилистику сайта отечественного медиахолдинга. «Газпром» предупреждает, что не имеет отношения к фальшивому сайту.

Особенности фейкового ресурса «Газпрома»

В сети появился фейковый ресурс gasprom.company, предлагающий россиянам заработать сотни тысяч рублей, зарегистрировавшись на несуществующей платформе «Газпрома». Особенности ресурса, в частности, логотип и цветовая гамма, напоминают стилистику сайта отечественного медиахолдинга.

На сайте представлен четырехминутный ролик, записанный с эфира «Россия 24», который рассказывает о продаже акций «Газпромом» и росте ее капитализации. Предполагается, что человек, просмотревший ролик, заполнит окошко регистрации, дождется звонка консультанта и внесет средства на покупку акций. Причем минимальный размер инвестиций составляет 12 тыс. руб. Взамен человек должен получить быстрое обогащение.

В частности, в ролике говорится, что «Газпром» продала порядка 850 млн бумаг по цене 220 руб. за штуку. Информация о покупателе не раскрывается, но известно, что он получил неплохую скидку. Рассказывается также о росте капитализации компании и возможном пересмотре дивидендной политики в сторону увеличения уже в декабре. Также перечислены три проекта, которые открыты для участия: «Сила Сибири», «Северный поток» и «Турецкий поток».

Сайт содержит несколько грубых ошибок: в частности, как пишет РИА «Новости» мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря 2020 г., а глава «Газпрома» Алексей Миллер назван там «председателем правления совета директоров». Напомним, что Алексей Миллер в действительности занимает должности председателя правления и заместителя председателя совета директоров компании.

Россиянам предлагают заработать на несуществующей платформе «Газпрома»

По мнению контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Сидориной, сайт представляет собой скам-ресурс (от англ. scam, «афера»). Другими словами, это стандартный «лохотрон», предлагающий крупное денежное вознаграждение за совершение некоторых действий: прохождение опроса, участие в акции, вложение инвестиций. Чтобы получить деньги, человеку персональные данные и оплатить «комиссию», которые попадают злоумышленникам.

«Газпроме» сообщает, что знает о попытках мошенников нажиться на имени компании, а также предупреждает, что не несет никакой ответственности за «возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций».

Как размещена информация на сайте

Вверху сайта крупным шрифтом размещен призыв: «"Газпром" разрешил торговать газом. Теперь национальные ресурсы в ваших руках!» На странице, помимо счетчика с показателем числа человек, просматривающих ресурс, висит счетчик с уменьшающимся количеством свободных мест.

В центре размещен ролик и окно регистрации, а чуть ниже обращение улыбающегося Алексея Миллера: «Мы приняли решение открыть доступ к торгам для всех граждан страны, поскольку это будет выгодно как для "Газпрома", так и для россиян…Все, кто участвуют в проектах "Газпрома", получают в среднем по $800 - $8,5 тыс. дохода ежемесячно».

Еще ниже приведен калькулятор, который показывает, сколько человек заработает, внеся первоначальный взнос от 12 тыс. руб. Наконец, в самом низу размещена поддельная лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг «Газпром-Инвест» и лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующего ПАО «Государственная платформа Газпром». Также перечислены три проекта, которые открыты для участия: «Сила Сибири», «Северный поток» и «Турецкий поток»

Популярная схема развода

По данным «Лаборатории Касперского», скам легко мимикрирует под сообщения о социальных выплатах от вымышленных фондов, имитирует беспроигрышные лотереи от имени крупных компаний. В марте 2020 г. CNews писал, что аналогичная схема мошенничества принесла значительный урон репутации банковского сектора. Мошенники выводили деньги у жертв через P2P-шлюзы банков.

Особенно популярен сейчас в России вид мошенничества, предполагающий участие в якобы оплачиваемых опросах. За первые восемь месяцев 2020 г. эксперты компании обнаружили уже более 2,5 тыс. подобных сайтов.

Объём мошенничества вне зависимости от тематики, в России постоянно увеличивается. Количество скам-ресурсов, по подсчетам «Лаборатории Касперского», с января по август 2020 г. превысило 41 тыс. Причем в августе 2020 г. было обнаружено 11,5 тыс. таких ресурсов, что почти в два раза больше, чем в июле. При этом число заблокированных попыток перехода пользователей на такие ресурсы за первые восемь месяцев перешло отметку в 16 млн.