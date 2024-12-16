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Кредо-Диалог

Кредо-Диалог


16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
21.04.2016 После публикации CNews «дочка» «Газпрома» отменила закупку зарубежного ПО на 200 млн 1
29.03.2016 «Дочка» «Газпрома» закупает зарубежное ПО безальтернативного разработчика 1
02.10.2007 В Казани состоялся семинар «Комплексное обеспечение ремонта и реконструкции дорог» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кредо-Диалог и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 3
Нанософт 98 3
Autodesk 609 3
Индорсофт 4 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
Автодория 44 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Trimble 46 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Газпром ПАО 1342 2
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 2
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Caterpillar - 89 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
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Резонанс НПП 370 1
Навгеоком НПП 2 1
Татдорпроект - Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
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