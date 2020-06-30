Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов

РФРИТ выбрал 12 ИТ-проектов общей стоимостью 1,58 млрд рублей

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел результаты конкурсного отбора среди ИТ-компаний на получение грантов для развития их проектов. Результаты отбора направлены на утверждение в межведомственную конкурсную комиссию, действующую при кураторе фонда – Минкомсвязи. Пресс-служба ведомства не стала комментировать результаты данного отбора.

Согласно протоколу конкурсного отбора, имеющемуся в распоряжении CNews, фонд выбрал 12 проектов. Общий объем требуемых для их реализации инвестиций составляет 1,58 млрд руб. Из этой суммы РФРИТ готов предоставить в виде грантов 718 млн руб. Как правило, фонд берется финансировать половину от стоимости проектов.

Платформа управления роботами от «Университета Иннополис»

Наиболее дорогостоящим проектом, из одобренных фондом, является создание программной платформы и библиотек подпрограмм RhoMBus с целью разработки приложений для роботехнических систем. Проект реализует «Университет Иннополис» из республики Татарстан. Его стоимость составляет 312,7 млн руб., из них РФРИТ готов выделить 150,7 млн руб. По результатам конкурсного отбора этот проект занял третье место.

Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов для распределения грантов на 720 млн рублей

Платформа RhoMBus предназначена для обеспечения «эффективного, безопасного и надежного» взаимодействия между персональным компьютером и широким кругом роботехнических устройств. С помощью данной платформы можно будет значительно сократить время и уменьшить трудозатраты на разработку приложений для управления такими системами, как беспилотный транспорт, наземные и воздушные мобильные роботы, промышленные манипуляторы.

Отечественная BIM-система

Второй по стоимости проект – разработка программной среды «ТИМ (Технологии информационного моделирования) Кредо» компании «Кредо-Диалог». Проект оценивается в 251,8 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 120 млн руб.

Программный продукт «ТИМ Кредо» предназначен для организации сквозной многоотраслевой технологии информационного моделирования и управления жизненным циклом объектов капитального строительства и прилегающих территорий («цифровых двойников»). Проект планируется реализоваться за три года.

ИТ-проекты, которым РФРИТ готов предоставить гранты

Наименование участника Наименование проекта Субъект РФ Сумма гранта, руб. Общая стоимость проекта, руб. Итоговый балл Место в рейтинге АНО ВО «Университет Иннополис» Разработка программной платформы и библиотек подпрограмм RhoMBus для разработки приложений дляробототехнических систем Республика Татарстан 150 716 000 312 700 000 7,622 3 ООО «Компания «Кредо‐Диалог» Разработка программной системы ТИМ КРЕДО(Технологии Информационного Моделирования КРЕДО) Москва 120 000 000 251 849 052 6,787 5 ООО «Автодория» Библиотека подпрограмм «Цифровая дорога» Республика Татарстан 110 161 875,04 226 233 860,73 7,525 4 ООО «Альмира» 1Т: Библиотека подпрограмм (SDK) Москва 74 288 508 149 657 206,5 7,953 1 ООО «УЦСБ» Разработка программного комплекса автоматизированного выявления и ликвидации последствий компьютерных инцидентовCyberThymus Свердловская область 73 124 770,62 239 623 853,12 6,052 9 АО «ПКК Миландр» Создание среды разработки Tangerine для линейки отечественных программируемыхлогических интегральных схем Москва 65 188 230 130 709 832 5,681 11 ООО «Нетрика» Доработка отечественного программного обеспечения «Информационно‐аналитическая система «N3.Аналитика» с целью развития функциональных характеристик Санкт‐Петербург 34 345 929 70 093 732 6,281 7 ООО «Иридиум» iRidium SCADA & SDK bus77 Свердловская область 26 163 489 70 028 723 7,699 2 ООО «Открытый код» Библиотеки подпрограмм (SDK) для текстопонимания и текстогенерации на основе машинного обучения для использования в системах управления цифровым контентомнового поколения Самарская область 21 000 000 42 000 000 6,205 8 ООО «НИИ СОКБ» Система защиты документов от несанкционированного копированияфотографирования, тиражирования Москва 15 538 731,23 31 077 462,45 6,487 6 ООО «Эттон‐Центр» Автоматизированная информационнаясистема «Цифровое месторождение» Республика Татарстан 15 238 064 30 476 128 5,092 12 ООО «Бэкап ИТ» Кейс менеджмент система СОБОР Новосибирская область 12 842 706 25 685 412 5,945 10

Источник: CNews Analytics

В компании утверждают, что использование при строительстве технологий информационного моделирования (BIM) позволяет уменьшить стоимость проектов на 33%, а сроки строительства и объемы вредных выбросов в два раза. В то же время на российском рынке отсутствуют комплексные отечественные решения для всех стадий жизненного цикла инфраструктурных объектов, в результате чего рынок насыщен решениями зарубежных производителей.

«Цифровая дорога» от «Автодории»

Третий по стоимости проект – библиотека подпрограмм «Цифровая дорога» от компании из Татарстана «Автодория». Компания «Автодория» известна как разработчик комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Ранее совладельцем этой компании была Светлана Никифорова, жена бывшего министра связи России Николая Никифорова. Стоимость проекта составляет 226,2 млн руб., из них РФРИТ готов выделить 110 млн руб.

Существующие методические рекомендации по повышению безопасности дорожного движения (БДД) применяются ограниченно, указано в презентации «Автодория». Это связано со множеством применяемых подходов, необходимостью привлечения узких специалистов и требованием ручного сбора и анализа данных.

Существующая база данных об особенностях дорожно-транспортных происшествий (ДТП) содержит до 40% ошибок. Установка систем фото-, видео-фиксации нарушений ПДД носит профилактический характер и половина камер уже исчерпали возможность снижения ДТП, отмечают в «Автодории». Также не развита система цифровой предиктивной аналитики аварийно-опасных участков.

Предлагаемая компанией библиотека «Цифровая дорога» может оцифровать автодороги и их элементы (разметку, дорожные знаки, ширину полос и т.д.) с помощью технологии искусственного интеллекта и на основе собранных больших данных анализировать и прогнозировать уровень обеспечения безопасности дорожного движения, а также вырабатывать рекомендации по его повышению.

«Цифровая дорога» будет состоять из следующих элементов: библиотека подпрограмм «разметка» (с помощью нейронных сетей позволит автоматически распознавать элементы автодороги и измерять их параметры), библиотека «Прогнозы и рекомендации» (производит расчет коэффициентов и рейтингов БДД по методикам и прогнозирует показатели БДД), инструменты «Цифровая дорога» (позволит обучить математические модели для библиотек подпрограмм «Разметка» и «Прогнозы» и строить цифровой аналог дорог на основе собранных данных), программа «Карта» (отображает слои с рейтингами безопасности автодорог, точками размещения камер фото-видеофиксации и эффективность их работы, карточками ДТП и т.п.).

Безопасность АСУ ТП

Проект разработки программного комплекса автоматизированного выявления и ликвидации последствий компьютерных атак CyberThymus от компании «Уральский центр систем безопасности» оценивается в 239,6 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 73,1 млн руб. Проект предназначен для обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), его планируется реализовать до конца 2022 г.

CyberThymus включает в себя подсистему контроля и анализа сетевого трафика, которая обеспечивает: автоматическое формирование сетевой топологии компонентов ПСАиУ (проектирование систем управления и автоматизации) и нормального профиля сетевого трафика, подлинность сетевых соединений за счет анализа адресной информации в сетевом трафике и сопоставления со сформированной сетевой топологией, анализ отклонений сетевого трафика от нормального профиля и анализ признаков компьютерного инцидента (КИ).

Также CyberThymus включает в себя подсистему аудита безопасности (инвентаризация информационных ресурсов, регистрация событий безопасности, автоматическое выявление сбоев регистрации событий безопасности) и подсистему реагирования на компьютерные инциденты (выявление КИ путем анализа отклонений, выявленных другими подсистемами, информирование оператора о выявленных КИ, интеграция с SOAR-системами).

Библиотека подпрограмм для некоммерческих организаций

Первое место в конкурсном отборе занял продукт «1Т: Библиотека подпрограмм (SDK)» московской компании «Альмира». Проект оценивается в 149,6 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 74,3 млн руб.

Целью проекта является реализация и применение предложенных технологий в виде набора программных инструментов (подпрограмм) для предоставления некоммерческим организациям (НКО) возможности самостоятельной разработки приложений (либо силами интегратора), обеспечивающих автоматизацию и цифровизацию всех организационных процессов в соответствии с потребностями этой организации.

Продукт будет использовать технологии больших данных и машинного обучения. Также в рамках него будет создана биржа проектов для организации сбалансированной и точной реализации бизнес-потребностей и стратегий НКО. Ожидается, что в НКО будут сформированы ИТ-отряды для внедрения и настройки инструментов библиотек подпрограмм (SDK) общим количеством 2 тыс. человек.

Компания намерена заработать на данном проекте 198,6 млн руб. в 2021-2024 гг. Продукт будет распространяться по подписке на базовую облачную платформу и SDK по цене 95 тыс. руб. за единицу либо в виде продажи неисключительных лицензий для осуществления внедрения SDK на серверах заказчика по цене 292 тыс. руб. за единицу. Доступна будет и бесплатная версия с базовым функционалом для организаций, число сотрудников которых не превышает 10 чел.

Отечественная среда разработки для интегральных схем

Проект создания среды разработки Tangerine для линейки отечественных программируемых логистических интегральных схем от московской компании ПКК «Миландр» оценивается в 130,7 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 65,2 млн руб.

ПКК «Миландр» занимается разработкой отечественной линейки программная логическая интегральная схема (ПЛИС), ключевой особенностью которой является «уникальная» OTP-ячейка (однократно программируемая). Благодаря ней конфигурационная память может работать как ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) или как однократно программируемое ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) типа antifuse.

Для формирования конфигурации ПЛИС необходима специализированная среда разработки, при этом «уникальная» архитектура ПЛИС не позволяет использовать уже существующие решения от зарубежных компаний. Проект планируется завершить в I полугодие 2023 г.

Улучшение отечественной системы бизнес-аналитики

Проект доработки отечественного программного обеспечения «Информационно-аналитическая система (ИАС) «№3 Аналитика» с целью развития функциональных характеристик от петербургской компании «Нетрика» оценивается в 70, из которых 34,3 млн руб готов выделить РФРИТ.

ИАС «N3 Аналитика» предназначена для организации централизованного сбора и предоставления аналитической информации по различным направлениям деятельности организации, относится к системам класса BI (Business Intelligence, бизнес-аналитика) и сможет функционировать и как отдельная система, и в составе программных комплексов различной отраслевой направленности.

Как указывают в компании «Нетрика», проблемой на текущий момент является отсутствие на отечественном рынке программных инструментов бизнес-аналитики, обладающих приемлемым сочетанием характеристик «цена/компактный функционал/удобство использования неподготовленным пользователей» для компаний малого и среднего бизнеса и организаций сектора государственного управления.

Отечественный протокол для системы автоматизации данных

Второе место в конкурсном отборе занял проект создания компонентов iRidium SCADA и набора средств разработки (SDK) для создания устройств на базе протокола bus77 в рамках вертикально-интегрированной платформы для автоматизации зданий Iridium. Проект представляет екатеринбургская компания «Иридиум», он потребует затрат в размере 70 млн руб., из которых 26,1 млн руб. возьмет на себя РФРИТ.

Новизна проекта состоит в использовании нового коммуникационного протокола bus77, разработанного самой компанией «Иридиум». Данный протокол превзойдет аналоги по защищенности, структуре данных и простоте подключения (plug&play). Процесс пуско-наладки существенно ускорится и потребует меньшей квалификации, а автоматизация зданий станет дешевле, что приведет к ее росту как отрасли внутри страны.

Система анализа корпоративной документации

Проект самарской компании «Открытый код» по созданию библиотеки подпрограмм (SDK) для текстопонимания и текстогенерации на основе машинного обучения для использования в системах управления цифровым контентом нового поколения (enterprise content management, ECM) оценивается в 42 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 21 млн руб.

Новизна решения состоит в использовании онтологического подхода в качестве основополагающей методологии обработки и анализа корпоративной документации, а также извлечения требуемых данных из нее. Также разработчики обещают высокую степень масштабируемости и тиражируемости решения за счет возможности изменения онтологии корпоративных документов в ответ на изменения в формах, форматах, структуре или содержания данных документов и высокую скорость обработки документов за счет применяемого стека алгоритмов машинного обучения и извлечения информации из корпоративной документации.

Система защиты документов от несанкционированного копирования

Проект создания системы защиты документов от несанкционированного копирования, фотографирования и тиражирования от московской компании «НИИ СОКБ» оценивается в 21,1 млн руб. Из этой суммы РФРИТ готов выделить 15,5 млн руб.

Проект представляет собой развитие существующей системы защиты конфиденциальных документов, обеспечивающей незаметную человеческому глазу маркировку пользовательских копий конфиденциальных документов, которая позволяет однозначно идентифицировать владельца копии в случае ее компрометации.

Предполагается создание гетерогенной системы защиты документооборота с помощью интеграции с корпоративными системам, в которых могу содержаться конфиденциальные данные, доступные для распечатывания и тиражирования. Также будет обеспечена конфиденциальность документооборота по каналу электронной почты за счет маркировки пересылаемых конфиденциальных документов.

Преимуществами продукта перед российскими аналогами является комплексирование разных способов маркировки при создании персональных копий конфиденциальных документов, которое не позволяет злоумышленникам убирать маркировку. Также маркировка отдельных символов в тексте документа оставляет копию конфиденциального документа текстовым документом, а не превращает ее в растовое изображение.

А нормирование фотографий копий документов позволяет идентифицировать канал утечки по фотографии части страницы, сделанной под углом, отличным от 90 градусов. Зарубежные аналоги у продукта отсутствуют, утверждают в НИИ СОКБ. Кроме того, использование программных интерфейсов, созданных в рамках проекта, позволяет встраивать функции продукта в другие системы, содержащие конфиденциальные данные (системы электронного документооборота, управления контентом и печатью).

Разработчики продукта ожидают, что за счет его использования число правонарушений, связанных с утечкой конфиденциальных документов, снизиться на 60%, число утечек персональных данных снизиться на 30%, также будет отсутствовать необходимость запрещать использование мобильных устройств в рабочее время.

«Цифровое месторождение»

Проект автоматизированной информационной системы (АИС) «Цифровое месторождение» от компании «Элтон-Центр» из республики Татарстан оценивается в 30,5 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 15,2 млн руб.

АИС «Цифровое месторождение» предназначена для следующих целей: накопление в едином информационном пространстве промысловых данных и подготовки их для анализа; визуализация данных в виде таблица и графиков; мониторинг добычи и режима работы объектов промысла; формирование консолидированных универсальных оперативных сводок; создание, модификация шаблонов отчетных форм; планирование и контроля проведения организационно-технических мероприятий на скважинах и объектах сети сбора; автоматизированное формирование отчетности.

Система автоматизации деятельности органов госвласти на основе блокчейна

Еще один проект – кейс-менеджмент система СОБОР новосибирской компании «Бэкап ИТ» оценивается в 25,7 млн руб., из которых РФРИТ готов выделить 12,8 млн руб. Речь идет о создании системы автоматизации деятельности органов исполнительной власти, которая позволит управлять всеми текущими задачами, поручениями и сотрудниками, контролировать исполнение задач на каждом этапе и создавать релевантную базу знаний (библиотеку) «лучших практик» в процессах реальной работы для дальнейшего их переиспользования.

Целью создания системы является сокращение внутреннего документооборота, автоматизация процессов управления департаментов и государственных подразделений, повышение эффективности управления департаментов и государственных подразделений, предоставление информации внешним системам о ходе предоставления государственных услуг и иных процессов управления. Кейс менеджмент система СОБОР будет проектировать и адаптироваться, в первую очередь, для использования в региональных органах государственной власти Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Преимущественными возможностями системы станут: управление достоверностью и безопасностью данных с помощью технологии распределенных баз данных (блокчейн), сочетание возможности BPMS и Case систем, использование стандарта проектирования процессов – нотации BPMN 2.0 и CMMN 1.1 и адаптация системы, создание тиражируемых решений для государственных структур и подразделений для их быстрого внедрения и начала использования.