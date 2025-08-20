«АЛМИ Партнер» и «Кредо-Диалог» подтвердили совместимость «АльтерОС» с решениями «ТИМ Кредо»

Компании «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и «Кредо-Диалог», разрабатывающая инженерное ПО, подтвердили полную совместимость операционной системы «АльтерОС» с линейкой продуктов «ТИМ Кредо» По итогам тестовых испытаний стороны подписали сертификаты, гарантирующие стабильную и корректную работу решений при совместном использовании. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Операционная система «АльтерОС» — надежная и безопасная платформа для запуска различных приложений, включая решения «ТИМ Кредо». Подтверждение полной совместимости означает, что программное обеспечение «ТИМ Кредо» на «АльтерОС» работает без потери функционала и с необходимой стабильностью, предлагая пользователям полный спектр возможностей для эффективной работы. Для коммерческих компаний и государственных организаций это возможность перейти на отечественное ПО без потери привычного уровня надежности и удобства, что помогает уменьшить зависимость от зарубежных решений.

«АльтерОС» — российская операционная система, соответствующая всем отечественным стандартам и включенная в Единый реестр российского ПО. Она обеспечивает стабильную работу как с локальными, так и с зарубежными приложениями, что делает ее универсальным решением для бизнеса и госсектора.

Продукты «ТИМ Кредо», включая решения для топографии, геологии, проектирования и организации дорожного движения, широко применяются в строительстве, транспортной инфраструктуре и других отраслях. Интеграция с «АльтерОС» укрепляет позиции «ТИМ Кредо» как надежного инструмента для профессионалов, отвечающего требованиям времени. Это важный шаг в развитии отечественной экосистемы ПО и существенный вклад в импортозамещение.

«Теперь инженеры, проектировщики и строители могут работать на полностью российском программном обеспечении, не завися от зарубежных решений. "АльтерОС" обеспечивает стабильность, безопасность и высокую производительность, что особенно важно при обработке геодезических данных, проектировании инфраструктуры и других критически значимых задачах. Мы видим растущий спрос на российское ПО и готовы поддерживать партнеров в создании технологически независимых решений», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Наши клиенты получают не просто альтернативу, а полноценную рабочую среду, где все функции «ТИМ Кредо» от топографической съемки до формирования информационных моделей — работают также надежно, как и под Windows. Это особенно важно для организаций, которые стремятся соответствовать требованиям импортозамещения, но при этом не хотят терять в эффективности. Мы продолжим развивать интеграцию с российскими ОС, чтобы наши решения оставались востребованными в любых технологических условиях», — сказал Сергей Коледа, руководитель технологического отдела компании «Кредо-Диалог».