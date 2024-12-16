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Викторов Михаил



16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 1
18.07.2024 В российских вузах хотят запретить AutoCAD 1
15.07.2024 AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет 2
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Викторов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 3
Autodesk 609 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 3
Нанософт 98 2
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 2
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 2 1
Microsoft Corporation 24625 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Navicon - Навикон 284 1
Кредо-Диалог 5 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 28 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 363 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 289 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 263 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Autodesk AutoCAD 337 3
Нанософт - nanoCAD 94 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 2
Bricsys - BricsCAD 7 2
Linux OS 9937 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
CSoft Model Studio CS 15 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
CSoft Development - CADLib 2 1
Autodesk BIM 360 17 1
Лашин Ренат 69 2
Беляев Алексей 32 1
Михайлик Константин 24 1
Пархоменко Дмитрий 7 1
Кузнецов Артем 12 1
Полунин Максим 1 1
Щербаева Лилия 1 1
Гаевский Илья 1 1
Воробьев Степан 1 1
Норхужаев Азиз 1 1
Бабушкин Борис 3 1
Борисова Екатерина 1 1
Бочаров Михаил 13 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Голиков Александр 16 1
Народицкий Илья 2 1
Демин Дмитрий 11 1
Файзуллин Ирек 5 1
Тимохин Семён 4 1
Истомин Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 111 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Образование в России 2191 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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