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Народицкий Илья
|27.02.2025
|Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка 1
|18.07.2024
|В российских вузах хотят запретить AutoCAD 1
|09.08.2019
|Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов 1
Народицкий Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 1
|Autodesk 611 1
|Нанософт 100 1
|CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
|Navicon - Навикон 289 1
|Бабушкин Борис 3 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Викторов Михаил 4 1
|Гордеев Евгений 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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