Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA

Системный интегратор и разработчик Navicon и PIX Robotics, разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны программные продукты «PIX Процессы» и PIX RPA. ИТ-решения PIX Robotics, предназначенные в первую очередь для средних и крупных компаний, усилят портфель импортонезависимых BPM-разработок Navicon. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon и PIX Robotics сотрудничают с 2022 г. За это время партнеры реализовали несколько проектов в области аналитики и визуализации данных с помощью платформы PIX BI. Благодаря PIX BI клиенты Navicon получили доступ к инструментам кросс-функционального анализа бизнес-процессов и смогли сократить время на подготовку отчетов на 50%.

В 2025 г. было принято решение о расширении сотрудничества. По обновленным условиям партнерства системный интегратор будет внедрять у своих заказчиков еще два продукта экосистемы PIX Robotics — «PIX Процессы» и PIX RPA.

«PIX Процессы» — это набор инструментов, включающий в себя no-code платформу для проектирования и визуализации бизнес-процессов, а также модули Process Mining и Task Mining. Программные продукты предназначены для решения в едином цифровом пространстве всех задач процессного управления: в частности, выявления, описания процессов, их систематизации, анализа и оптимизации. Благодаря использованию «PIX Процессы» клиенты Navicon смогут получить объективную картину выполнения процессов для повышения их эффективности.

PIX RPA, в свою очередь, поможет внедрять в компаниях инструменты программной роботизации. Это минимизирует рутинные задачи, освободит время сотрудников для решения стратегических вопросов и позволит сосредоточиться на развитии бизнеса. Более того, использование роботов способно повысить производительность работы: цифровые «помощники» выполняют простую монотонную работу в три-четыре раза быстрее, чем человек, и могут делать это круглосуточно.

«Мы активно расширяем портфель BPM-решений, доступных нашим клиентам. Продукты экосистемы PIX Robotics отлично дополняют наши текущие BPM-предложения. Автоматизация бизнес-процессов начинается с их детального описания и структурирования, и решения «PIX Процессы» и PIX RPA оптимально подходят для решения этой задачи. При этом все продукты PIX Robotics и их модули включены в Реестр российского программного обеспечения, а сама компания активно развивает широкое комьюнити и образовательную академию — такой проактивный подход объединяет наши бизнесы», — отметил Илья Народицкий, директор по консалтингу в Navicon.

«Мы работаем для клиентов, и наибольшая ценность для них достигается благодаря сочетанию высококачественного продукта с глубоким консалтинговым опытом и успешным внедрением проектов, особенно в сфере процессной аналитики. Компания Navicon обладает всеми необходимыми компетенциями, являясь одним из ведущих игроков на рынке BPM-консалтинга с большим опытом и высокой экспертизой в управлении бизнес-процессами и аналитике данных. Мы убеждены, что расширение нашего партнерства будет значимым не только для нас, но и для всего рынка, способствуя устойчивому росту наших клиентов», — сказал Николай Буланов, директор продукта «PIX Процессы» в компании PIX Robotics.