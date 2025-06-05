Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon получат доступ к импортонезависимому решению для построения гибких и отказоустойчивых информационных систем.

Интеграционная платформа FESB (Factor-ESB) обеспечивает бесшовный обмен данными в сложных, территориально распределенных системах. Поддерживает кластеризацию, включая отказоустойчивость и катастрофоустойчивость. Кроссплатформенная совместимость (Windows, Linux, Unix) и оптимизация для Docker-контейнеров повышают гибкость развертывания. Уровень производительности платформы позволяет полностью заместить импортные аналоги без потери в скорости и качестве работы.

ИТ-решение включено в единый реестр российского ПО и находится в стадии сертификации по четвертому уровню доверия в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

Интеграционная платформа FESB уже применяется в крупных российских организациях и государственных структурах с повышенными требованиями к надежности и масштабируемости. Решение используют финансовые институты, банки, государственные структуры, работающие с конфиденциальными данными. Выбор этих организаций обусловлен способностью платформы эффективно интегрировать гетерогенные системы, обеспечив минимальные задержки и стабильную работу в условиях высоких нагрузок.

«Включение интеграционной платформы FESB в продуктовый портфель Navicon — стратегически важное решение, — отметил Илья Народицкий, директор по консалтингу Navicon. — ИТ-решение предоставит заказчикам технологическую базу для реализации сложных интеграционных проектов. Особую актуальность это приобретает в текущих условиях, предоставляя бизнесу полноценную импортонезависимую альтернативу зарубежным аналогам».

«Интеграционная платформа FESB полностью соответствует требованиям регуляторов к российскому программному обеспечению, — сказал Максим Фролов, менеджер по работе с клиентами и партнерами «Неолант Тенакс». — Партнерство с Navicon, сочетающее технологическую надежность FESB с внедренческой экспертизой Navicon, позволит масштабировать совместный опыт и технологии на новые рынки. Это укрепит позиции обеих компаний как поставщиков комплексных ИТ-решений для российского рынка».