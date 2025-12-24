Разделы

24.12.2025 В России появилась цифровая платформа для строительства с открытым доступом для ИИ 1
15.07.2024 AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет 2
25.04.2024 Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC 1
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 3
12.03.2024 Что дает внедрение среды общих данных: опыт крупного девелопера 2
13.12.2021 Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud 1
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud 2
13.10.2020 Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование 1
31.07.2020 Запущено новое ИТ-решение Signal для отслеживания прогресса строительства 2
01.04.2020 Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам 2
25.03.2019 ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов 4
04.02.2019 Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected 1
19.12.2016 Autodesk анонсировал новые возможности Connected BIM 3
05.07.2016 Autodesk обновила свою облачную платформу Forge 2
04.02.2016 Autodesk выпустила новое решение для организации коллективной работы в строительстве 5
25.03.2015 Autodesk снизила цены на продукцию в России 1
05.02.2015 Schneider Electric и Autodesk будут совместно развивать технологии управления жизненным циклом зданий 1
31.03.2014 Autodesk выпустила новые версии своих программных комплексов 1
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7 1
04.07.2012 Autodesk анонсировал новые облачные сервисы для информационного моделирования зданий 4
14.12.2011 Autodesk купил поставщика облачный решений на основе технологии BIM 2

Autodesk 622 19
PlanGrid 2 2
Sarex - Сарекс 9 2
Telegram Group 2594 2
9031 2
Connected BIM 2 1
Autodesk Construction Solutions 2 1
3D Robotics 3 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Horizontal Systems 1 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 39 1
Schneider Electric 591 1
Nvidia Corp 3743 1
Citrix Systems 840 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 82 1
Microsoft Corporation 25261 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Инград - Ingrad 13 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
AECOM 10 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
BuildingConnected 1 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 442 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1462 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5942 2
Оцифровка - Digitization 4937 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 118 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
Autodesk AutoCAD 361 6
Autodesk Revit 121 5
Autodesk Construction Cloud 9 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2365 4
Autodesk Navisworks 22 3
Autodesk Fusion 360 9 2
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 2
Autodesk Infrastructure Design Suite 7 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 88 2
Microsoft Office 3967 2
Autodesk Quantify 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Autodesk BIM Collaborate 1 1
Autodesk Build PlanGrid Build 1 1
Signal Dashboard 1 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
Autodesk Forge 4 1
Autodesk A360 API 1 1
Autodesk Quantity 1 1
Autodesk Docs 1 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Horizontal Glue 1 1
Autodesk AutoCAD Plant 3D - Autodesk Plant Design Suite 8 1
Autodesk PLM 360 6 1
Autodesk Factory Design Suite 5 1
Autodesk Build 3 1
Google Android 14729 1
Apple iOS 8269 1
Autodesk AutoCAD Web 2 1
Adobe Photoshop 792 1
Nvidia GRID vGPU 55 1
Siemens Teamcenter 68 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1218 1
Citrix XenServer 94 1
Rakuten Viber 652 1
Citrix XenDesktop 100 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Ханспал Амар 17 5
Lynch Jim - Линч Джим 5 3
Ерофеева Татьяна 3 2
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 2
Демин Дмитрий 16 1
Райкова Наталья 5 1
Бочаров Михаил 24 1
Kozlowski Amy - Козловски Эми 1 1
Goranson Annie - Горансон Энни 4 1
Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 1
Викторов Михаил 5 1
Борисова Екатерина 1 1
Буцыкин Роман 2 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Павлов Андрей 41 1
Бохонов Богдан 4 1
Попов Александр 54 1
Рыжов Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 220 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Английский язык 6880 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Forbes - Форбс 915 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Autodesk University 9 1
