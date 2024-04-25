Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC

Отечественная ИТ-компания Signal разработала среду общих данных Signal Docs – облачный сервис, ставший 100% импортозамещением Autodesk BIM360 / ACC. Об этом CNews сообщили представители Signal.

Цифровой сервис Signal Docs включает расширенный функционал, мобильное приложение, возможность размещения на внутренних серверах и администрирования на стороне клиента, просмотр документов и чертежей в разных форматах, просмотр 3D-моделей NWD/RVT/IFC, выгрузку аналитики в дашборд и др. Платформа позволяет подписывать любые файлы, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), согласно п. 5.16 СП 48.13330.2019, при этом процесс подписания можно встроить в маршрут согласования, утвержденный в компании. Signal Docs дополняет существующие ИТ-продукты компании и может быть интегрирован в такие инструменты, как MS Project, Primavera, Spider Project, «1С», Excel, Google-таблицы и др.

Signal Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC

«Разработка продуктов Signal началась еще в 2019 г. и выросла в полноценное платформенное решение. Сегодня Signal – это набор цифровых сервисов для автоматизации строительства, один из которых Signal Docs. Платформа обладает рядом значительных преимуществ. Так, в Signal Docs встроен вьювер на базе Autodesk Fоrge, позволяющий просматривать 78 CAD-форматов. Кроме того, пользователю более не нужно затрачивать дополнительные усилия и сравнивать документы и чертежи на двух экранах: платформа позволяет увидеть все изменения в едином файле, с цветовым отображением изменений. Ну и конечно, куда без мобильного приложения. Открывайте документы, чертежи, графики, модели, согласовывайте не только на компьютере, но и в полноценной мобильной версии. Учитывая уход с российского рынка Autodesk и полный запрет на использование своего софта, Signal Docs уже сейчас находит свое широкое применение в девелопменте, среди проектировщиков и в строительных организациях», – отметил Александр Попов, директор по цифровым технологиям Signal.

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Signal – российская ИТ-компания, созданная на базе инжиниринговой компании Severin Development. Представлена цифровыми продуктами, повышающих эффективность управления проектами в строительстве: Docs, Inspection, Tools, Dashboard.