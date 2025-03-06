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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ерофеева Татьяна


06.03.2025 СОД Sarex 2.0: инструменты календарно-сетевого планирования теперь и в среде общих данных 1
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 1
13.12.2021 Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ерофеева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 612 2
Sarex - Сарекс 6 1
Telegram Group 2042 1
Инград - Ingrad 12 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1859 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 372 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3579 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 1
Autodesk BIM 360 19 2
Rakuten Viber 628 1
Autodesk Construction Cloud 9 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2054 1
WhatsApp Messenger 1092 1
Бохонов Богдан 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
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