Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud

Компания Autodesk представила важные обновления в платформе Autodesk Construction Cloud, позволяющей объединить рабочие процессы, проектные и строительные команды, а также все необходимые данные в единой среде. Об этом CNews сообщили представители компании Buman Media.

«Стройка — это процесс, требующий совместного подхода, но на текущий момент он сильно фрагментирован. Порядка 95,5% важной информации до сих пор не используется в проектировании и строительстве, так как ее зачастую тяжело найти или она неактуальна. До 35% рабочего времени тратится неэффективно, а ежегодные потери при реализации строительных проектов, из-за доработок, вызванных некачественными проектными документами и невыстроенными коммуникациями, достигают $280 млрд» , — сказала Татьяна Ерофеева, технический эксперт направления «Проектирование и строительство», Autodesk.

Понимая эти проблемы, компания Autodesk еще 10 лет назад начала разработку платформы BIM 360, которая сегодня трансформировалась в Autodesk Construction Cloud (ACC). Данная платформа разворачивается на все этапы жизненного цикла стройки и дополняется модулями для каждого участника процесса, покрывая всю экосистему проекта.

Осенью 2021 г. платформа пополнилась важными функциональными дополнениями для управления документами, бюджетом, проектом, качеством и безопасностью. Так, например, добавлен функционал для проведения совещаний в цифровом формате с возможностью создания повестки и делегирования задач в рамках заданной повестки с конкретными сроками по исполнению тем или иным участникам проекта. По завершении совещания повестка и задачи превращаются в протокол совещания, а задачи, назначенные конкретным участникам, попадают в их личный кабинет. Также в платформе появилась карточка запроса информации со строительной площадки — RFI.

«Если раньше проектные команды зачастую использовали сервисы мгновенных сообщений — WhatsApp, Viber, Telegram, и зачастую такие запросы терялись среди огромного количества сообщений, то теперь RFI формализовал процесс коммуникации строительных команд с проектным офисом — позволил собрать все комментарии, чертежи, фотографии и другую сопроводительную документацию в карточке запроса. После заполнения RFI-система уведомит о запросе всех ответственных участников и сохранит его для дальнейшей отчетности при сдаче проекта», — добавила Татьяна Ерофеева.

Помимо этого, в платформе появился функционал плана-графика, благодаря которому все участники получают актуальную информацию о том, как развивается проект. Еще один новый модуль «Cost Management» (управление бюджетами), позволяет отслеживать расходы по проекту.

Обновился и модуль строительной отчетности. Теперь в нем появилась удобная форма в шаблоне редактируемого/нередактируемого PDF. А для того, чтобы не запутаться в массиве информации проекта в системе уже есть удобные дэшборды — «Домашняя страница», которая показывает индивидуальные задачи и важные обновления для каждого сотрудника и модуль «Insight» для руководителей, отражающий развернутую аналитику о ходе реализации проекта.

«Autodesk Construction Cloud позволяет не только объединять команды, обеспечивать централизованное хранение информации, снижать операционные затраты и риски, но и осуществлять предиктивное управление проектом, — дополнила Татьяна Ерофеева. — Система является интуитивно понятной пользователям, простой в развертывании, помогает точно распределять и отслеживать задачи между всеми участниками строительного процесса».

Татьяна Ерофеева также отметила, что цифровая трансформация, в том числе в строительной области, стала ответом на запрос рынка на повышение качества проектов, сокращения сроков и бюджетов на их реализацию: «Сегодня цифровая трансформация перешла в активную фазу — это во многом стало возможным благодаря тому, что современное программное обеспечение стало отвечать требованиям отрасли, стало более доступным, понятным и безопасным».