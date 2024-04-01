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Autodesk Construction Solutions Autodesk Construction Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 1
13.12.2021 Компания Autodesk представила обновления в платформе Autodesk Construction Cloud 1
03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk 1
11.10.2021 Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud 2
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud 2
05.07.2016 Autodesk обновила свою облачную платформу Forge 1
30.03.2012 Autodesk выпустила 2013 версии свох программных продуктов 1
09.12.2011 Autodesk представил новый способ организации работы с BIM 1
27.09.2011 Autodesk запустила набор облачных сервисов Autodesk Cloud 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Autodesk Construction Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 9
Sarex - Сарекс 10 2
PlanGrid 2 1
3D Robotics 3 1
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 1
KTS - Студия КТС 20 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Citrix Systems 868 1
Telegram Group 2940 1
1С-Рарус 982 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
Тензор 173 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Инград - Ingrad 14 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 8 1
Сумма Элементов 2 1
Sminex - Смайнэкс 6 1
Альфа-Банк 1979 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 176 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 196 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 259 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 140 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 264 1
Autodesk Revit 125 4
Autodesk BIM 360 22 4
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 3
Autodesk AutoCAD 376 3
Autodesk Navisworks 23 2
Autodesk AutoCAD WS 9 2
Autodesk Design Review 3 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 2
Autodesk Build 3 2
Autodesk Build PlanGrid Build 1 1
Autodesk Fusion 360 10 1
Autodesk Vault 19 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk Forge 4 1
Autodesk A360 API 1 1
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 1
Autodesk Quantity 1 1
Autodesk Docs 1 1
Artsofte - Profitbase 42 1
Autodesk AutoCAD Plant 3D - Autodesk Plant Design Suite 8 1
Autodesk Media and Entertainment - Autodesk Entertainment Creation Suite 5 1
Autodesk Buzzsaw 6 1
Autodesk Infrastructure Design Suite 7 1
Autodesk Factory Design Suite 5 1
Autodesk Exchange Apps 3 1
KTS - АРМ ГИП - Автоматизированное рабочее место Главного Инженера Проекта 2 1
Rakuten Viber 665 1
Apple - App Store 3109 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Microsoft Outlook 1506 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Autodesk Maya 70 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 32 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Ерофеева Татьяна 3 2
Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 2
Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 2
Lynch Jim - Линч Джим 5 2
Сенкевич Анна 1 1
Кирьянов Олег 2 1
Kozlowski Amy - Козловски Эми 1 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Бохонов Богдан 4 1
Баталов Александр 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Швеция - Королевство 3782 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Autodesk University 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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