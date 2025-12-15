Разделы

Бохонов Богдан


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Sareх выпустил мобильное приложение, новый продукт «Стройконтроль» и ряд важных обновлений для all-in-one платформы 1
18.04.2024 Sarex представляет новый продукт «Планирование» 1
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 1
10.06.2019 ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бохонов Богдан и организации, системы, технологии, персоны:

Sarex - Сарекс 9 3
Autodesk 622 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Инград - Ingrad 13 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 438 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Оцифровка - Digitization 4938 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 303 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1274 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 143 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 339 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 109 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Autodesk Construction Cloud 9 1
Autodesk BIM 360 21 1
Гуцериев Михаил 112 1
Гурьев Олег 1 1
Ерофеева Татьяна 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
