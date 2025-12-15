Sareх выпустил мобильное приложение, новый продукт «Стройконтроль» и ряд важных обновлений для all-in-one платформы

Разработчик программного обеспечения для цифровизации строительства и промышленности Sareх продолжает выпускать новые продукты и модули, развивая all-in-one платформу для управления проектами. В ноябре 2025 г. компания представила рынку мобильное приложение Sarex, новый продукт «Стройконтроль», который стал четвертым в экосистеме наряду со «Средой общих данных», «Планированием» и «Цифровым мониторингом», а также ряд важных обновлений платформы. Об этом CNews сообщили представители Sarex.

Мобильное приложение Sarex позволит пользователям платформы решать большой спектр задач непосредственно на строительной площадке. Оно совместимо с операционными системами iOS и Android, функционирует как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, а также синхронизировано с веб-версией платформы, что дает возможность работать под своей учетной записью с теми же данными. В приложении доступны модули: «Замечания», «События» и «Задачи». До конца текущего года в нем также появится функция просмотра документации.

В основе нового продукта «Стройконтроль» лежит идея интеграции существующих модулей all-in-one платформы Sareх. Он объединяет данные, находящиеся в СОД, со «сроками» и «исполнителями» в «Планировании», а также с «Цифровым мониторингом» через общие типы замечаний. «Конструктор событий» продукта «Стройконтроль» помогает подстроиться под разные бизнес-процессы и сценарии, выбрав для каждого типа событий ролевую модель со своим перечнем доступов, набором атрибутов и статусов. Один из компонентов входящего в продукт модуля «Аналитика» – «Шахматка», наглядный вид, настраиваемый в пару кликов и показывающий данные в нужном разрезе. Модуль «Предписания» переводит повторяющиеся замечания в юридическую плоскость.

Функционал продукта СОД Sarex расширился благодаря трем новым модулям и 145 новым функциям. Первый модуль – «Передача документации», позволяет отдавать согласованные документы на строительную площадку в рамках понятного бизнес-процесса и формировать акты приема-передачи. Второй модуль – «Чек-листы», третий – «Запросы», позволяющий вести продуктивную коммуникацию с подрядчиком уже после передачи документации на стройку.

В продукте «Планирование» также появилось два дополнительных модуля и более 70 новых функций. Почти полностью изменилась архитектура продукта, что позволяет проводить еще более быстрые вычисления. Новый модуль «Изменения» фиксирует действия пользователей и показывает, как каждое из них влияет на график работ. Модуль «Человеческие ресурсы» дает возможность назначать на каждую задачу исполнителя с привязкой к графику. Также вендор заявляет об улучшении работы с формулами, усовершенствованных функциях таск-менеджмента и согласования графиков.

«Цифровой мониторинг» пополнился двумя модулями и более чем 50 функциями. Новый модуль «Видеокамеры» предназначен для создания мониторингового центра видеонаблюдения и оценки факта строительства. Модуль «Осмотры» позволяет создавать геозоны и автоматизировать процесс загрузки подготовленных фотографий и панорам по координатам. Также в продукте «Цифровой мониторинг» был оптимизирован функционал «Шкалы отклонений», используемый для сравнения облака точек с BIM-моделью: расширены возможности настройки шкалы, за счет чего стало возможным стандартизировать отчеты на базе сравнения результатов НЛС и BIM-модели, ускорить их выпуск, упростить администрирование.

В 2025 г. также был реализован целый ряд обновлений, влияющих на работу всей платформы Sarex. Среди наиболее значимых – улучшенный pdf-просмотрщик, который теперь позволяет быстро открывать файл практически любого размера за минимальное время. Высокую скорость работы с большими BIM-моделями обеспечивает собственный движок Sarex, полностью обновленный под новый внутренний стандарт BIM v3. Он отличается высокой производительностью при работе с форматами .nwd, .nwc, .rvt, .ifc и имеет лучшие параметры визуализации для комфортной работы с моделями любых размеров.

Для глубокой интеграции и эффективного взаимодействия между модулями системы был создан сервис атрибутов. Разработанный в 2025 г. модуль «Справочники» станет основой межмодульного взаимодействия. Планируется, что в 2026 г. на основе справочников компания создаст максимальное количество интеграций – как внешних, так и внутри системы.

По словам директора по продукту Sarex Богдана Бохонова, в 2026 г. приоритетными направлениями разработки станут функционал для выпуска исполнительной документации и работы с BIM-моделями, а также информационный стандарт. В дополнение планируется выпуск на рынок ИИ-решения, работа над которыми уже активно ведется – в частности, планируется к запуску виртуальный ассистент, который сможет охватывать все модули платформы, помогать при работе с BIM-моделями, создавать спецификации, проводить проверку документации по чек-листу, делать сравнение версий и др.

Фокус на «платформенность» позволяет ИТ-компании сохранять высокий темп роста количества пользователей — так, за последние пять лет их число увеличилось с 1 тыс. до 50 тыс. Сегодня в платформе фиксируется более 3 млн уникальных посещений в год.

«С каждым новым продуктом цикл разработки Sarex сокращается. Так, создание первого продукта Sarex “Цифровой мониторинг” заняло у нас три года. На разработку СОД было потрачено два года, хотя его функционал не уступает по объему нашему первому продукту. Работа над “Планированием” была завершена уже за полтора года. Мы видим, как накопленный опыт и технические решения позволяют Sarex быстрее реализовывать и выводить на рынок новые продукты и обновления, что подтверждает нашу способность построения all-in-one платформы, закрывающей все необходимые задачи пользователей», – сказал Богдан Бохонов, директор по продукту и сооснователь Sarex.