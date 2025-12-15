Разделы

15.12.2025 Sareх выпустил мобильное приложение, новый продукт «Стройконтроль» и ряд важных обновлений для all-in-one платформы 1
03.10.2024 «Контур.Отель» интегрировался с сервисом «Отелло» 1
30.09.2024 «Первый Бит» оптимизировал управление продажами в строительной компании «АРТ Групп» 1
23.08.2024 В «Контур.Отеле» теперь можно перемещать бронирования на шахматке ​ 1
27.05.2024 Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом» 1
06.03.2024 «Контур.Отель» и Городской центр бронирования и туризма договорились об интеграции 1
17.10.2023 Девелоперская компания Murad Buildings цифровизировала работу колл-центра с помощью платформы резидента «Сколково» 1
13.07.2023 «Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия» 2
05.07.2023 Formind представляет новое ИТ-решение для управления девелоперским циклом 1
04.04.2023 «Контур.отель» интегрировался с площадкой бронирования «Суточно.ру» 2
11.11.2022 Ефим Климов, "Эттон": Как мы получили грант на разработку MES-системы 1
15.09.2022 Юлия Хлуднева, Nedvex Group: Технологии помогают нам бороться с проблемой «фонарей» — недостоверных агентских объявлений с ценами на новостройки в Сочи 1
07.09.2020 Neti разработала мобильное приложение для партнеров ГК АБД 1
25.05.2016 ИТСК создала для студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина современную ИТ-лабораторию 4
12.01.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» 1
03.11.2015 «Газпром нефть» получила лицензии на собственные ИТ-системы для контроля добычи нефти 3
25.02.2013 «ОТ-Ойл» завершила проект по визуализации данных в «Газпром нефти» 1
30.05.2012 «Юнисервис» внедрил CRM-систему на базе решения Microsoft 1
20.05.2008 Softline анонсирует решение на базе Microsoft Dynamics CRM для рынка недвижимости 1
09.06.2007 Digital Design автоматизирует продажу квартир в «Балтийской жемчужине» 3

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 4
Microsoft Corporation 25242 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 2
Navicon - Навикон 319 1
Softline - Софтлайн 3269 1
Корус Консалтинг ГК 1342 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 106 1
Neti - Нэти 18 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Yandex - Яндекс 8449 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
9002 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 30 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 905 1
Газпром ПАО 1416 3
Газпром нефть 670 3
Юнисервис ГК 8 1
Shanghai Municipal Investment Group - Shanghai Chengtou - Шанхайская муниципальная инвестиционная группа 1 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
101Hotels.com 456 1
Суточно АО - Суточно.ру 16 1
КНГК ИНПЗ - Ильский НПЗ им. А. А. Шамара - Ильский нефтеперерабатывающий завод 4 1
АРТ Групп ГК 2 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 103 1
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 1
BP - British Petroleum 182 1
АБД ГК 1 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Газпромнефть Оренбург 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Федеральное казначейство России 1879 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
Бронирование - Booking 815 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 348 1
Intranet - Extranet - Экстранет 98 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
Оцифровка - Digitization 4938 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
Microsoft Dynamics CRM 545 3
СКБ Контур - Контур.Отель 21 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Artsofte - Profitbase 34 2
1С:Бухгалтерия КОРП 57 1
2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей 11 1
Google Android 14696 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Apple iOS 8251 1
Booking.com 119 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 36 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 90 1
1С:ERP Управление предприятием 718 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 1
Qsoft - amoCRM 129 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 1
Сатдарова Анна 14 5
Чевычелов Сергей 7 1
Крутий Кирилл 2 1
Азовцев Константин 2 1
Фефелов Иван 1 1
Хамидуллин Ринальд 4 1
Хлуднева Юлия 1 1
Шакирова Малика 1 1
Москвитин Егор 1 1
Асрян Гарри 1 1
Суслова Алла 1 1
Бар-Бирюкова Мария 101 1
Кравченко Константин 98 1
Иванова Татьяна 17 1
Гришин Сергей 8 1
Гуштюк Павел 4 1
Климов Ефим 14 1
Мугалев Иван 8 1
Вербицкий Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2052 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1693 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 150 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 205 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
