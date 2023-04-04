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«Контур.отель» интегрировался с площадкой бронирования «Суточно.ру»

«Суточно.ру» — площадка по бронированию квартир, домов и апартаментов посуточно. Теперь бронирования с неё автоматически поступают в шахматку сервиса «Контур.отель». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь все бронирования с площадки Суточно.ру сразу появляются в шахматке «Контур.отеля», а информация о тарифах и доступных номерах передается из «Контур.отеля» напрямую на «Суточно.ру».

Анна Сатдарова, руководитель «Контур.отеля»: «После ухода с рынка крупных зарубежных игроков, таких как Booking.com, отельеры стали больше экспериментировать с подключаемыми каналами. В этот период у пользователей нашего продукта появились запросы на новые интеграции, и в топ обращений попал канал «Суточно.ру». После того, как мы реализовали взаимодействие менеджера каналов бронирования «Контур.отель» с «Суточно ру», около 5% наших клиентов включили интеграцию в течение первых трех дней».

Подключить площадку можно в разделе «Каналы» на вкладке «Настройки каналов бронирования».

«Суточно.ру» — 36 площадка, с которой пользователи «Контур.отеля» могут получать брони в шахматку. Сервис уже интегрирован с OneTwoTrip.com, ostrovok.ru, 101hotels.com, bronevik.com, «Забронируй.ру» и др.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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