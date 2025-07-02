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СКБ Контур Контур.Отель
Контур.Отель — облачный сервис для отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов и санаториев. С ним можно управлять номерным фондом, получать брони с сайта отеля и площадок бронирования, а также представлять сведения в МВД о гостях через интернет.
УПОМИНАНИЯ
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сатдарова Анна 13 11
|Петров Евгений 29 2
|Сродных Михаил 78 2
|Мартынова Елена 87 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Зорин Александр 51 1
|Разумовский Дмитрий 123 1
|Линьков Юрий 2 1
|Никитченко Анна 7 1
|Федорищев Вячеслав 7 1
|Лукина Светлана 6 1
|Макаров Эдуард 2 1
|Распопов Владимир 8 1
|Ватбольская Алена 1 1
|Курганский Константин 1 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Арлазаров Владимир 243 1
|Беляев Антон 2 1
|Фефелов Иван 1 1
|Поволоцкий Владислав 16 1
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