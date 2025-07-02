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СКБ Контур Контур.Отель


Контур.Отель — облачный сервис для отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов и санаториев. С ним можно управлять номерным фондом, получать брони с сайта отеля и площадок бронирования, а также представлять сведения в МВД о гостях через интернет. 

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Контур» реализовал проверку иностранных гостей по РКЛ для всех пользователей модуля ФМС ​ 1
03.10.2024 «Контур.Отель» интегрировался с сервисом «Отелло» 4
04.09.2024 СКБ «Контур» и ЦБТ будут развивать биометрические сервисы​ 1
28.08.2024 В «Контур.Отеле» появились всплывающие напоминания о задачах и чек-листы для сотрудников ресепшн 2
23.08.2024 В «Контур.Отеле» теперь можно перемещать бронирования на шахматке ​ 2
12.08.2024 В «Контур.Отеле» доступно бронирование почасовых объектов на сайте гостиницы 3
12.07.2024 «СКБ Контур» внедряет в гостиничный бизнес биометрические технологии ​ 1
14.06.2024 В «Контур.Отеле» теперь можно ставить задачи персоналу ​ 2
06.03.2024 «Контур.Отель» и Городской центр бронирования и туризма договорились об интеграции 4
13.07.2023 «Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия» 4
12.04.2023 Теперь отели смогут ставить гостей на учет в МВД через «Контур» с помощью «Госуслуг» 2
04.04.2023 «Контур.отель» интегрировался с площадкой бронирования «Суточно.ру» 2
14.12.2022 Туристы смогут быстрее заселяться в отели благодаря ИИ-технологии Smart Engines 4
08.12.2022 В «Контур.отеле» появилось распознавание российских паспортов 3
28.03.2022 Гостиницы Томской области теперь могут отчитываться в МВД через «Контур.Отель» 1
05.03.2022 «Контур» поддержал отели, у которых возникли трудности при работе с гостиничным ПО 5
17.11.2021 Гостиницы Сахалинской области теперь могут отчитываться в МВД через интернет 1
18.08.2020 «Контур» запустил площадку для бронирования отелей 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1
01.03.2018 СКБ Контур выпустил новый веб-сервис для гостиниц 2

Публикаций - 20, упоминаний - 46

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1145 16
Yandex - Яндекс 7860 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 36 2
МегаФон 9387 1
Ростелеком 10003 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13382 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
8544 1
Matller - Матллер 6 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 391 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7740 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 92 1
101Hotels.com 456 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 155 1
Суточно АО - Суточно.ру 11 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
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Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 68 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5511 3
СКБ Контур - Контур.ФМС 3 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 355 2
Booking.com 115 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 91 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 1
2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей 8 1
Сатдарова Анна 13 11
Петров Евгений 29 2
Сродных Михаил 78 2
Мартынова Елена 87 1
Ковнир Евгений 75 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 717 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 2
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 1
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