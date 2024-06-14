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В «Контур.Отеле» теперь можно ставить задачи персоналу ​

В «Контур.Отеле» появилась новая функциональность. Теперь персоналу можно ставить любые задачи прямо в интерфейсе системы управления отелем. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В разделе «Задачи» появилась возможность создавать задания со сроком решения и без, а также отслеживать их выполнение.

Задачи сортируются по срочности. Срок решения выделяется цветом, если приближается или уже истек, тем самым сотрудники не пропустят срочные поручения.

«Контур.Отель» — облачный сервис для отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов и санаториев. С ним можно управлять номерным фондом, получать брони с сайта отеля и площадок бронирования, а также представлять сведения в МВД о гостях через интернет.

При создании таск-менеджера учли и сценарий передачи смены между администраторами. Теперь они могут передавать заметки и задания для следующей рабочей смены. К задачам можно привязывать номера комнат, почасовых объектов или бронирования. Удобно, что задачи можно создавать напрямую из бронирований — они будут дублироваться в общем списке, а значит, не будут забыты и не решены. Это позитивно отразится на удовлетворенности и лояльности гостей.

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Для работы с задачами сотрудникам потребуются права доступа. Есть два уровня прав: возможность редактировать только собственные задачи или доступ на изменение любых задач.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Контур.Отель уже реализовывал управление задачами, но только для уборки номеров. Пользователи сервиса просили расширить его возможности по постановке задач, так как в отеле много процессов, которые включают участие в выполнении заданий сотрудников разных функциональных зон. Мы создали универсальную систему, которая удовлетворяет все потребности в работе с задачами для разных групп сотрудников».

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