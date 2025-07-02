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Сатдарова Анна
УПОМИНАНИЯ
Сатдарова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1145 9
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 391 1
|Yandex - Яндекс 7860 1
|СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
|Альфа-Банк 1804 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 155 1
|101Hotels.com 456 1
|Суточно АО - Суточно.ру 11 1
|OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
|УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 92 1
|Арлазаров Владимир 243 1
|Фефелов Иван 1 1
|Сорвина Елена 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150383 7
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
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