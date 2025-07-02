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Сатдарова Анна


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Контур» реализовал проверку иностранных гостей по РКЛ для всех пользователей модуля ФМС ​ 1
03.10.2024 «Контур.Отель» интегрировался с сервисом «Отелло» 1
28.08.2024 В «Контур.Отеле» появились всплывающие напоминания о задачах и чек-листы для сотрудников ресепшн 1
23.08.2024 В «Контур.Отеле» теперь можно перемещать бронирования на шахматке ​ 1
12.08.2024 В «Контур.Отеле» доступно бронирование почасовых объектов на сайте гостиницы 1
14.06.2024 В «Контур.Отеле» теперь можно ставить задачи персоналу ​ 1
06.03.2024 «Контур.Отель» и Городской центр бронирования и туризма договорились об интеграции 1
13.07.2023 «Контур.отель» интегрировался с платформой «Яндекс путешествия» 1
04.04.2023 «Контур.отель» интегрировался с площадкой бронирования «Суточно.ру» 1
14.12.2022 Туристы смогут быстрее заселяться в отели благодаря ИИ-технологии Smart Engines 1
08.12.2022 В «Контур.отеле» появилось распознавание российских паспортов 1
05.03.2022 «Контур» поддержал отели, у которых возникли трудности при работе с гостиничным ПО 1
18.05.2016 «Контур.Бухгалтерия» интегрировалась с УБРиР и банком «Нейва» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Сатдарова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1145 9
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 391 1
Yandex - Яндекс 7860 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
Альфа-Банк 1804 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 155 1
101Hotels.com 456 1
Суточно АО - Суточно.ру 11 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 6
Бронирование - Booking 710 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4004 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2164 5
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2395 5
Шахматка - Шахматная ведомость 19 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3513 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3578 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 938 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 2
Оцифровка - Digitization 4741 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7104 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 938 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 494 1
Intranet - Extranet - Экстранет 97 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4789 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1945 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6618 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5412 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2656 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4325 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 721 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1203 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1518 1
СКБ Контур - Контур.Отель 20 11
2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей 8 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 91 1
Booking.com 115 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Арлазаров Владимир 243 1
Фефелов Иван 1 1
Сорвина Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6588 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6642 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 2
Паспорт - Паспортные данные 2616 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2710 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 717 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3541 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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